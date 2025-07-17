Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, Futbol Şube Sorumlusu Olcay İleri, Kınık Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Berna Arıç Çokusuğlu, Kınık Maden Suyu Yönetim Kurulu Üyesi Berhan Çokusuğlu ile Fabrika Müdürü Mustafa Çavuş katıldı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, şunlar söyledi:

“Bugün İnegölspor’umuzun stadyum isim sponsorluk anlaşması için buradayız. İnegöl’ümüzün ve ülkemizin değerli bir markası olan Kınık Maden Suyu ailesine, İnegölspor’umuzun bu kötü günlerden geçtiği süreçte yanımızda bulundukları için şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Biz Kınık farikasını ziyaret edip İnegölspor’umuzun dertlerini paylaştığımız zaman yanımızda bulunacaklarını samimi olarak belirttiler ve o hissiyatı da verdiler. Kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum. İnsanlar kötü günlerden geçerken, yanında kim oluyorsa unutulmaz. Tarihte de yerini alır. İyi günde herkes insanların yanında olur. Özellikle bu sene sancılı ve gergin bir süreçten geçiyoruz. Ülkemizde ve dünyada olan ekonomik daralmadan dolayı da sıkıntılı bir süreç var. Bundan dolayı Kınık Maden Suyu ailesine tekrardan teşekkür ediyorum. İşlerinde, ticaretlerinde bereketler diliyorum.”

Kınık Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Berna Arıç Çokusuğlu ise, “Kökleri İnegöl’e dayanan bir marka olarak, doğup büyüdüğümüz, 3 kuşaktır burada yetiştiğimiz, bu bereketli topraklarda beslendiğimiz, bu topraklarda yatırım yaptığımız Kınık Maden Suları olarak İnegölspor’a destek vermekten ve sponsor olmaktan büyük onur ve gurur duymaktayız. Spor demek mücadele demek, teşvik demek, gençleri desteklemek demek. İnegölspor’umuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bizde bu mücadelede yerimizi aldığımız için çok mutluyuz” şeklinde konuştu.