“Bu Bir Başarı Hikâyesi Değil, Adaletin Sınavıdır!”

Henüz öğrenciyken iş gücüne katılarak üretime destek veren ve sektörde markalaşan gençlerin sosyal güvenlik haklarından mahrum bırakılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan federasyon, mesleki eğitimin yalnızca üretimi değil, emeğin karşılığının alınmasını da zorunlu kıldığını belirtti. Yıllardır devam eden bu mağduriyet, gençlerin geleceğini ciddi şekilde tehdit ediyor.

“Vicdan ve Adalet El Ele Olmalı!”

Federasyon, 3308 sayılı yasa kapsamında staj yapan yüz binlerce gencin temsilcisi olduklarını belirterek, bu mağduriyetin artık Meclis gündemine taşınması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, “Üreten ve emeğini ortaya koyan gençlerin emeklilik hakları görmezden geliniyor. Bu haksızlığa artık dur denmeli!” sözleriyle adaletin sağlanması için tüm yetkililere çağrıda bulundu.

“Sosyal Güvenlik, Adaletsiz Ekonominin Temel Sorunu”

2026 yılı itibarıyla belirlenen asgari ücretin, gençlerin insanca yaşam standartlarını karşılamaya yetmediği vurgulandı. Bu adaletsiz ekonomik ortamda, sosyal güvenlik hakkının önemi daha da öne çıkıyor. Sosyal güvenlik sisteminin yalnızca geçmişte yapılan işler için değil, gelecekteki emeklilik haklarını da güvence altına alması gerektiği ifade edildi.

Mağdurlardan Net Talepler:

Staj ve çıraklık sigortaları SGK başlangıcı olarak sayılmalı

Emeklilik hakkı gençlere teslim edilmeli

Sosyal devlet ilkesi gerçek anlamda hayata geçirilmeli

“Emeğin ve Geleceğin Yok Sayılmadığı Bir Türkiye İçin Mücadeleye Devam!”

Staj Çıraklık Sigortası Mağdurları, üretime katkı sağlayan gençlerin haklarını savunmaya ve adaletin sağlanması için sesini yükseltmeye kararlı olduğunu yineleyerek, “Emeğin ve geleceğin yok sayılmadığı bir Türkiye için mücadele edeceğiz!” ifadelerini kullandı.

Gençlerin Geleceği Kararmasın

Günümüzde mesleki eğitim alan gençlerin bir kısmı, emeklilik sisteminin dışında bırakılarak yıllarca süren sigortasızlıkla mücadele etmek zorunda kalıyor. Eğitim sürecinde ve sonrasında verdikleri emeğin karşılığını alma hakkı olan bu gençlerin yaşadığı mağduriyet, toplumsal bir yara olarak karşımıza çıkıyor.

Sosyal güvenlik sisteminin yalnızca çalışanları değil, üretime katkı sağlayan herkesin haklarını güvence altına alması gerektiği gerçeği, bu haksızlığı bir kez daha gözler önüne seriyor.

Çözüm İçin Adım Atılmalı

Federasyonun çağrısı açık: Gençlerin emeklilik hakları gasp edilmemeli, staj ve çıraklık sigortaları SGK başlangıcı olarak sayılmalı ve sosyal devlet ilkesi eksiksiz uygulanmalıdır. Türkiye’nin geleceğini oluşturan gençlerin, bugünün sorunları nedeniyle mağdur edilmesine artık izin verilmemelidir.

Süreç ve Toplumsal Etkiler

Yıllardır süren bu adaletsizlik sadece gençleri değil, tüm toplumu etkileyen bir sorun haline geldi. Gençlerin geleceğine dair umut ışığı, ancak bu haksızlığın sona ermesiyle yeniden doğabilir. Staj ve çıraklık sigortasızlığı, eğitimdeki eşitsizliklerin ve iş gücü piyasasındaki ayrımcılığın en somut göstergesidir. Artık adaletin tesisi ve emeğin hakkının teslim edilmesi zamanı gelmiştir.