Girişimcilik ekosisteminin gelişmesinde genç nüfusu önemli bir kaynak olarak gören Startep Türkiye, girişimcilik fırsatlarını konuşmak ve öğrencilerin fikirlerini harekete geçirmek amacıyla üniversitelerde gençlerle buluşmaya hız kesmeden devam ediyor. Bir girişimi başlatma noktasında gerekli finansal ve deneyimsel kaynağa erişmenin “nasıl”ını gençlere anlatan Startep Türkiye, 2024 yılının sonuna kadar gayrimenkul, otomotiv ve sigorta sektörlerinden birer girişimi sektöre kazandırmak ve tutundurmak için gençlerin parlak fikirlerini bekliyor. Fikrini hayata geçirmek isteyen gençler, Startep Türkiye’nin girişimcisi olmak için 1 Eylül’e kadar başvurularını yapabilecek.

Startep Türkiye, genç fikirlerin karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak ve gençlerin hayallerini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. 1 Eylül’e kadar web sitesi www.startep.com.tr üzerinden Proptech, Autotech ve Insurtech tutundurma programlarına başvurularını yapan ve değerlendirmeden geçen başarılı Startep Türkiye girişimcileri, koçluk ve sektörel rehberlik gibi deneyimsel yatırımının yanı sıra girişim sermayesi yatırım fonu desteği ile finansal yatırım ve akademik ve teknik danışmanlıklar, yazılım/teknoloji desteği, networking, yatırımcı ve firma görüşmeleri gibi fırsatlarından da yararlanacak. Böylece, Startep Türkiye, 2024 yılının sonuna kadar gayrimenkul, otomotiv ve sigorta sektörlerinden birer girişimi sektöre kazandırarak sektörde tutunduracak. Girişimcilik ekosisteminin Türkiye’nin yeni büyüme modeli olduğuna inançla yola çıkan ve bir BİRTEP (Birlikte Ticaret Ekonomisi Platformu) girişimi olan Startep Türkiye’nin ana hedefi Türkiye’de gençliğin inovasyona teşvik edilmesini sağlamak, girişim kurma cesaretini harekete geçirmek.

12 milyon 872 bin 39 genç hayal var

Türkiye’de 12 milyon 872 bin 39 genç zihin ve farklı hayal bulunduğuna dikkat çeken BİRTEP CEO’su ve Startep Türkiye kurucusu Kürşat Köz, “Türkiye’nin genç nüfusu, girişimcilik ekosistemini geliştirmek için önemli bir kaynak. Ülkemizin girişimciliği daha fazla öğrenmeye, konuşmaya ihtiyacı var. Çünkü girişimcilik, birilerinin şans eseri yakaladığı bir başarı hikayesi değil, ciddi bir kavram. Startup ekosistemi, son 30 yılda dünyada "yıkılamaz" denilen devleri yerinden etti. Bugün gördüğünüz şirketler belki de 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bu ekosistemde tutunamayacak. Türkiye, işte bu yüzden büyüme modelini startuplar/girişimciler üzerine kurgulamak zorunda” açıklamasında bulundu.

Startep Türkiye olarak girişimcilik fırsatlarını konuşmak ve öğrencilerin fikirlerini harekete geçirmek amacıyla üniversitelerde gençlerle buluştuklarını anlatan Köz, “Gençlerin girişimciliğe ilgisi yüksek ancak bir girişimi başlatma noktasında bu oran çok düşüyor. Startep Türkiye olarak Marmara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Medipol Üniversitesi ve Gelişim Üniversitesi’ne giderek gençlerle buluştuk. Öğrencilere girişimciliğin ne olduğunu değil nasılını anlattık. Dijital dünyanın yerlisi olan gençlerin bu potansiyelinin yüzde 100 kullanılarak ülkeye lokomotif olmasını istiyoruz. Bu nedenle genç zihinlerle buluşmaya devam edeceğiz” dedi.

Köz, Startep Türkiye’nin hedeflerine dair, “Startep Türkiye’nin güçlü yönü sahayı bilen, girişimciyi anlayan yatırımcıyı etkileyen profesyoneller olarak doğru ve çalışan uygulamalar yoluyla girişimleri tutundurmak. Girişim Sermayesi Yatırım Fonuyla, gelecek vadeden girişimlere destek olacak ve birlikte büyüyeceğiz. Melek Yatırımcı anlayışını tabana yayarak girişimleri tek yönlü fonlama anlayışından uzak, çok yönlü-tutundurma odaklı bir çizgiye taşıyacağız.”

Başvurular için son tarih 1 Eylül 2024

Startep Türkiye, öncelikle gayrimenkul, otomotiv ve sigorta sektörleri olmak üzere teknoloji ve yapay zeka odaklı girişim ve start-upları büyütmeyi planlıyor.

Bu doğrultuda, PropTech, AutoTech ve InsurTech tutundurma programlarına her aşamadan tüm girişimler, 1 Eylül’e kadar başvurularını www.startep.com.tr üzerinden gerçekleştirebilecek.

Girişimler, www.startep.com.tr üzerinden yapacakları başvuru sonrası farklı disiplinlerde faaliyet gösteren, kalkınma ve teknoloji alanlarında düşünce liderleri, gayrimenkul, otomotiv ve sigorta sektörü profesyonelleri ve akademisyenlerinden oluşan jürinin ön değerlendirme aşamasından geçecek. Jürinin onayından geçen umut vaat eden girişimler Startep Türkiye’ye davet edilecek.

Startep Türkiye girişimcileri, koçluk ve sektörel rehberlik gibi deneyimsel yatırımının yanı sıra girişim sermayesi yatırım fonu desteği ile finansal yatırım ve akademik ve teknik danışmanlıklar, yazılım/teknoloji desteği, networking, yatırımcı ve firma görüşmeleri gibi fırsatlarından yararlanacak.