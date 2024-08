“Önce insan” mottosuyla sürdürülebilir ve sorumlu madencilik perspektifini benimseyen Öksüt Madencilik, iş dünyasının en önemli ödüllerinden Stevie Awards’ta üç ödül birden kazandı.

Kayseri’nin Develi ilçesinde faaliyet gösteren Öksüt Madencilik, dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında yer alan ABD merkezli Stevie International Business Awards’ta üç ödül birden kazandı. Bu yılki yarışmada, 62 ülkeden, 3 bin 600’den fazla aday değerlendirildi.

‘Öznesi Kadın Olan Projeler’in başarısı ödülleri getirdi

Öksüt Madencilik, 2002 yılından bu yana iş hayatının her alanındaki başarıları takdir etmek için hazırlanan küresel ödül programı Stevie Awards’ta, kadın temsiliyetini ve kadının gücünü her alanda artırmak adına yürüttüğü ‘Öznesi Kadın Olan Projeler’ ile üç ödül birden kazandı. Öksüt, ‘Yılın İletişim ve PR Kampanyası’ kategorisinde Altın, ‘Avrupa’da Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi’ ve ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk’ta Başarı’ kategorilerinde 2 Bronz ödülün sahibi oldu.

Öksüt Madencilik hayata dokunan katkılarıyla kadınları güçlendiriyor

Stevie Awards’ta ödüllere layık görülmekten duydukları mutluluğu dile getiren Öksüt Madencilik Çevre, Sosyal ve Yönetişim Direktörü Pelin Usta Özkayhan, “Sürdürülebilir madenciliğin mümkün olduğunu her fırsatta dile getiriyor ve bu yaklaşımımız çerçevesinde faaliyet bölgemizdeki tüm paydaşlarımızla dayanışmacı ve geliştirici bir ilişki kurmak için sistematik olarak çalışıyoruz. Çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık ve ulaşılabilirlik bağlamında özellikle kadın ve çocuklara yönelik derinlikli çalışmalarımız mevcut” dedi.

Şirket olarak kadınların sosyal ve ekonomik yaşantıda daha fazla yer almasını destekleyen çalışmalara imza attıklarını ifade eden Özkayhan, “Kadınlara yönelik hayata geçirdiğimiz tüm faaliyetleri ‘Öznesi Kadın Olan Projeler’ adı altında sürdürüyoruz. Kayseri Valiliği, Develi Kaymakamlığı ve Develi Belediyesi iş birliği ile Mart 2022’de başlattığımız ve uzun soluklu çalışmalar sonucunda hayata geçirdiğimiz projemiz ile Develi’de yaşayan tüm kadın üreticilere katkı sağlamayı hedefliyoruz. Proje kapsamında tamamı el emeği olan doğal sebze, meyve, ev yemekleri, unlu mamuller, süt ürünleri gibi gıda maddeleri ile el işlerinin hijyenik şartlarda satışa sunulduğu Üretim Tesisi ve Gacer Kafe, Aralık 2022’den beri faaliyetlerini sürdürüyor” diye konuştu.

“Kadınlar hayatın her alanında dönüşümün rol modeli”

Özkayhan, “Öznesi Kadın Olan Projeler ile kadınlar, bir yandan ev ekonomilerine katkı sağlarken, diğer yandan toplumdaki yerlerini daha da sağlamlaştırıyorlar. Çalışan sayısının günden güne arttığı projemizde, aktif 12 üye ve 50 kadınla ilerliyoruz. Şirket olarak, toplum ve aile içinde güçlenen kadınların, özellikle kız çocuklarına örnek oluşturarak, nesiller boyu bir dönüşümün rol modeli olduklarına inanıyoruz. Projenin üçüncü yılında mutlulukla gözlemliyoruz ki, çalışmalarımız Develili kadınların ekonomik etkinliğinde dönüştürücü oldu; ekonomik refahla birlikte sosyal gelişimi de beraberinde getirdi. Paydaş olduğumuz toplumla birlikte ortak geleceğimiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bez bebekten kooperatif başkanlığına

Develi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Fatma Karadan, “Develi’de bir grup kadın, aile bütçemize katkıda bulunmak üzere, halk eğitimde bez bebekler üretiyorduk, el işi yapıyorduk. Valimizin kadın kooperatiflerine desteğiyle, Öksüt Madencilik’in projesi kapsamında bize aslında beklediğimiz fırsat sunuldu ve evde her zaman ürettiğimiz yemekleri, unlu mamulleri, süt ürünlerini kooperatif çatısı altında üretmeye başladık. On kişiyle başladığımız bu yolda büyüyerek devam ediyoruz, bugün 50 kişiye ulaştık. Ürünlerimizi de her geçen gün çeşitlendiriyoruz. Ürettiklerimizin hem ikramını, hem satışını yapıyoruz” dedi.