NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, başkent Brüksel’deki NATO karargahında gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. ABD’de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olan Donald Trump'ın NATO’nun 5. maddesinin yalnızca savunma harcaması hedeflerine ulaşan ülkeler için aktifleştirilmesi önerisi sorulan Stoltenberg, “5. madde, yani tüm müttefikleri savunma taahhüdü ve bir müttefike gerçekleştirilen saldırının tüm müttefiklere yapılmış sayılacağı konusu NATO'nun kalbidir ve elbette bu tüm müttefikler için geçerlidir. Çünkü biliyoruz ki müttefikleri korumak ve savunmak için orada bulunmamamız, hepimizin güvenliğini zayıflatacak ve tüm İttifakı korumak için ön saflarda yer alan askerlerimizi, personelimizi riske atacaktır” şeklinde konuştu.



“Türkiye NATO’nun güney kanadı için önemli”

Stoltenberg, Avrupalı liderlerin Trump'ın açıklamalarından endişe duyduğu, yeniden stratejik özerklik, hatta tamamen farklı bir nükleer kapasite oluşturulmasını tartıştıkları hatırlatılarak Trump'ın açıklamalarının NATO'nun Avrupa için bir son anlamına gelip gelmediği yönündeki soruyu cevapladı. Stoltenberg, “Avrupalı müttefiklerin savunmaya daha fazla yatırım yapmalarını memnuniyetle karşılıyorum. NATO uzun yıllardan beri bunun için çağrıda bulunuyor ve ayrıca Avrupalı müttefiklere üst düzey yeteneklere daha fazla yatırım yapmaları ve daha fazla kuvvetin yüksek hazırlık düzeyinde olması çağrısı yapıyor. Avrupalı müttefikler şimdi bunu yapıyor ve bu iyi bir şey. Ancak bu NATO'nun alternatifi değil, bu aslında NATO'yu güçlendirmenin bir yoludur ve Avrupa'yı Kuzey Amerika'dan ayırmaya çalıştığımızı gösteren hiçbir yola başvurmamalıyız. Gücümüz, NATO'da Avrupa ve Kuzey Amerika'nın bir arada olmasıdır. AB üyesi olmayan NATO müttefiklerinin NATO'nun savunma harcamalarının yüzde 80'ini oluşturduğunu ve bunun sadece kaynaklarla değil, aynı zamanda coğrafyayla da ilgili olduğunu unutmamalıyız. Güneye baktığımızda AB üyesi olmayan bir müttefik olan ancak güney kanadımız için önemli olan Türkiye var” dedi.

Stoltenberg, kuzeyde ise Norveç ve İzlanda gibi ülkeler olduğunu, ancak bu ülkelerin en büyük askeri güç olmasa da transatlantik bağlantısı, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın korunması açısından son derece kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Stoltenberg, “Batı'da da ABD, Kanada ve aynı zamanda İngiltere var. Dolayısıyla NATO'nun gücü Avrupa ile Kuzey Amerika'yı bir araya getirmemizde yatıyor. Bir arada durduğumuz sürece herhangi bir düşmana tüm müttefikleri koruyabileceğimize dair bir mesaj gönderebiliriz” diye konuştu.