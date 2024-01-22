Yine de size en yakın aile hekimine giderek kaşıntınızın sebebini öğrenebilirsiniz. Burada yer alan bilgiler uzmanlar tarafından yazılmadığı için sağlığınızda olumsuz etkiler oluşturabilir. O nedenle yazıda yer alan bilgileri uygulayıp uygulamamak tamamen size kalmıştır.

Kaşıntıyı gidermek için kolonya kullanabilirsiniz. Kaşınan yere biraz kolonya döktüğünüzde kaşınma bir süre sonra sonlanacaktır. Sürekli kolonya kullanmanız durumunda cildiniz hasar görebilir. O nedenle sürekli kullanmaktan kaçınmalısınız.

Vücudunuz sürekli kaşınıyorsa eczanelerden defneli sabun alarak duş alışkanlığınızı değiştirebilirsiniz. İçerisindeki yatıştırıcı ve alerji giderici maddeler nedeniyle defne sabunu kaşıntınızı giderecektir. Daha önce kullanmadıysanız Defne sabunu vücud ve saç temizliği için kullanılabilir. Yani duş alırken kullanabilirsiniz.

Kalmosan Losyonu kullanabilirsiniz. Yine eczanelerden alabileceğiniz bu losyon kaşınan bölgeye uyguladığınızda kaşıntınızı anında giderecektir. Sürekli kullanmanız durumunda cildinizde hasar oluşturabileceği losyonun küpüründe yer almaktadır. Bu nedenle kullanmadan önce küpürü okumaya özen gösterin.

Strese bağlı kaşıntı strese neden olan durumu ortadan kaldırdığınızda kaybolur. Eğer 2 hafta süreyle geçmeyen bir kaşıntınız varsa mutlaka bir doktor tavsiyesi alın. Alerjik durumlar insan sağlığını ciddi düzeyde etkileyebilmektedir.