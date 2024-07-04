Edirne’de mevsim sıcaklıkların üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla beraber yeteri kadar yağış alamayan Tunca Nehri’ndeki su akışı durdu ve nehrin rengi yeşile büründü.

Bulgaristan’dan kaynağını alan ve Edirne’den geçen Tunca Nehri’nde su akışı kuraklıktan dolayı durdu. Nehrin yüzeyi tamamen yeşile dönerken, çöpler ise gün yüzüne çıktı. Kurumak üzere olan nehirde sokak köpeklerinin balık tutmak için kalan su üstünde avlandıkları görüldü.

Tunca Nehri’nden akan su ile ürünlerini sulayan üreticiler ise yaşanan kuraklık nedeniyle büyük tedirginlik yaşıyor. Nehrin kenarında piknik yapan vatandaşlar, insanların çevre temizliği açısından daha duyarlı olmaya davet etti.

“Her yerde şişeler ve atıklar buluyor”

Tunca Nehri’nin yeşile büründüğünü belirten Edirneli vatandaşlardan Çiğdem Tezel, yaşanan kuraklıkla birlikte su yüzeyinde çok sayıda atık olduğunu ifade ederek, “Tunca Nehri’nde yaşayan canlılar kötü durumda. Tarlalarına su alacak çiftçilerde suyu kullanamıyorlar. Biz ailece gelip oturduğumuzda güzel bir manzara yok ve sürekli çöplük gibi görünüyor. Her yerde şişeler ve atıklar buluyor. Nehrin temizlenmesi ve temiz tutulması gerekiyor” dedi.

Vatandaşlardan Asım Tezel de Tunca Nehri’nin kuraklık nedeniyle renginin değiştiği ve nehrin için araç lastiği gibi attıkların bulunduğunu belirtti.