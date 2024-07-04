Emeklilik promosyonları hem kamu bankaları hem de özel bankalar tarafından sunulmaktadır. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte bankalar arası promosyonlar yoğunlaştı. Kamu bankaları emeklilere 8.000 TL ila 12.000 TL arası promosyon verirken, özel bankalarda bu rakamların farklı olduğu görüldü. Bu özel bankalardan biri de ING olurken, ING, üzerinde en çok çalışılan ve araştırılan banka oldu.

Emekliler kuruma gitmeden e-Devlet sistemi üzerinden emekli maaşlarını ING‘ye aktarabiliyor maaş transferi acenteler ING uygulaması üzerinden yapılabilmektedir.

Bu promosyonlarda eyt ilemekte oranlarda yararlanıyor SSK ve bağkur’dan emekli olduysanız tahsis talep ve taahhütname belgelerinde bankacılık tercihlerinizin ING olarak belirtilmesi gerekmektedir. ING tarafından SGK maaşınızı ING devredenler için ek koşula gerek kalmaksızın 15.000 Türk Lirası kadar nakit avans sağlanmaktadır.