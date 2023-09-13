Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği, ihracatta yeni rekorlar kırmak için 2023 yılında agresif bir tanıtım atağı sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - Geçen hafta Kenya’da Türk su ürünleri ve hayvansal mamullerinin tanıtımını gerçekleştiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin bu haftaki durağı dünyanın en önemli reexport merkezlerinden birisi, yaklaşık 500 milyonluk bir nüfusa ulaşan, dünyanın güçlü birliklerinden Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN)’ın kurucu ülkeleri arasındaki Singapur oldu.

Singapur’da 11-13 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşen Seafood Expo Asia Fuarına katılarak levrek-çipura, Türk somonu, kaya levreği, füme alabalık, süt ürünleri ve sektörün iştigal sahasındaki diğer ürünlerin ihracatını artırmak için tanıtım yaptıklarını anlatan Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Singapur’un, büyük çoğunluğu Çin’den olmak üzere yıllık 1,3 milyar dolarlık su ürünleri ithal ettiğini bu ithalattan Türkiye olarak 50 milyon dolarlık pay almayı amaçladıklarını, Singapur’da dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçılara Türk su ürünleri ve hayvansal mamullerini tanıtma, ürünlerle ilgili bilgi verme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Singapur’un dünyanın en önemli reexport merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Kızıltan, “Singapur yaklaşık 6 milyonluk nüfusa sahip küçük bir ülke gibi görünmekle birlikte açık bir ekonomiye sahip ve yıllık 800 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaşıyor. Singapur’un bu özelliğinden yararlanmak istiyoruz. Singapur, Dünya Bankası’nın “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 2. sırada yer alıyor. Güçlü bir hukuk devletine ve etkili bir düzenleyici sisteme sahip ihracatçılarımızın gönül rahatlığıyla ticaret yapabileceği bir pazar. 10 ülkenin üyesi olduğu yaklaşık 500 milyonluk bir nüfusa ulaşan, dünyanın güçlü birliklerinden Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN)’ın kurucu ülkeleri arasında. Bu özellikleriyle Singapur büyümek istediğimiz ülkeler arasında öne çıkıyor” şeklinde konuştu.

Türkiye 2022 yılında Singapur’a 800 milyon dolar ihracat yapmışken, 473 milyon dolar ithalat gerçekleştirdi.