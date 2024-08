Subaru Hangi Ülkenin

Hangi Ülkenin: Japonya

Kurulduğu Tarihi: 21 haziran 1905

Kurucusu: Kenji Kita

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

İsminin Anlamı: Ülker yıldız kümesinin japonca adıdır. Ülker binlerce yıldır gezginlere yol göstermektedir.

Ambleminin anlamı: Japon yıldızı. Subaru’nun amblemi, 6 Japon araba üreticisinin birleşmesi ile ortaya çıktı. Oval içindeki 6 yıldız, bir araya gelen firmaları sembolize ediyor.

Resmi Site: www.subaru.com.tr

Subaru Hakkında Bilgi

Subaru, 1905 yılında kurulmuş bir araba üretim firmasıdır. Kenji Kita tarafından kurulan bu firma dünya çapında hizmet vermektedir ve ürettiği spor modelleri ile dünyada büyük ün kazanmıştır.

Subaru Modelleri

Subaru Impreza

Subaru Legacy

Subaru Forester

Subaru Outback

Subaru WRX STI

Subaru Tribe

Subaru Vivio

Subaru Justy

Subaru XV

Subaru BRZ

Subaru Levorg

Subaru’nun Tarihçesi

1917 Chikuhei Nakajima “Havacılık Araştırma laboratuvarı”‘nı kurdu (Daha sonra Nakajima Uçak Şirketi ve Fuji Sangyo Şirketi).

1946 Fuji Sangyo Şti. ilk Scooter’ını üretti.

1949 Fuji Sangyo Şti. Japonya’nın ilk İskeletsiz Monokok gövdeli arkadan motorlu otobüsünü üretti.

1953 Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI) kuruldu.

1955 Rabbit Junior 125 cc Scooter tanıtıldı.

1958 Subaru 360 Mini otomobil tanıtıldı.

1959 İlk Semi-decker otobüs tanıtıldı.

1960 FHI Hisse senetleri Tokyo Borsası’na Kote oldu.

1961 Gunma’daki ana fabrika tamamlandı. Sambar kamyonet tanıtıldı. Robin markalı EY-21 tipi motor üretimi başladı.

1964 Ana fabrikada 1,6 km.lik otomatik montaj hattı tamamlandı.

1965 Subaru 1000, Japonya’nın ilk seri üretim önden çekişli otomobili tanıtıldı.

1966 Subaru 1000, 4 kapı sedan tanıtıldı.

1968 Subaru of America, Inc. New Jersey de kuruldu. Subaru 360 Amerika’ya İhraç edilmeye başlandı. Robin marka EY-18 tipi motor üretimi başladı.

1969 Subaru Yedek parça Merkezi, Japonya’nın ilk bilgisayar kontrollu deposu tamamlandı. Yajima fabrikası kısmen tamamlandı ve faaliyete geçti. Subaru FF-1 1100 serisi tanıtıldı. Subaru FF-1 1100 serisi Amerika’ya ihraç edilmeye başlandı.Subaru 3602’nin yerini alan R-2 tanıtıldı.

1970 Mini otomobil üretimi toplam bir milyonu aştı.

1971 Subaru Leone coupe tanıtıldı.

1972 REX tanıtıldı. Subaru Leone 4WD Station Wagon tanıtıldı.

1975 Leone SEEC-T serisi, egzoz emisyonunu katalizör olmadan kontrol ediyordu, tanıtıldı.Toplam üretilen Subaru otomobil sayısı iki milyon adedi aştı.

1976 Rex 500 ve Sambar 500 serileri tanıtıldı.

1977 Yeni Subaru Leone tanıtıldı.- Japonya’nın 1978 egzoz emisyon kurallarıyla uygun ilk otomobil. Subaru Brat (MV)’nin Amerika’ya ithalatı başladı. R-1 tipi full-decker otobüs tanıtıldı.

1978 Robin marka EY-18 tipi motor üretimi bir milyon adedi aştı.

1979 Subaru otomobilleri toplam üretimi üç milyon adedi geçti. Yenilenen Leone modeli tanıtıldı.

1980 R3-tipi full-decker otobüs tanıtıldı.

1981 Leone 4WD AT model tanıtıldı. Robin marka EY-15 ve EY-20 tipi motorların üretimine başlandı.

1982 Leone 4WD Turbo AT modeli tanıtıldı.Otobüs karoseri üretimi 50.000 adedi aştı.

1983 Oizumi fabrikası tamamlandı ve üretime geçti. Subaru otomobillerinin toplam üretimi beş milyon adedi geçti. Domingo tanıtıldı. İlk Japon yapımı çift-katlı otobüs prototipi imal edildi ve Tokyo Motor Show da sergilendi.

1984 ECVT (Elektronik Sürekli Değişken Oranlı Şanzıman) geliştirildi.Justy tanıtıldı. Yenilenen Leone tanıtıldı.Subaru 4WD araçlarının toplam üretimi bir milyon adedi geçti. İlk yüksek tavanlı otobüs tanıtıldı.

1985 Subaru Dizayn Merkezi tamamlandı. Subaru Alcyone (XT) tanıtıldı. Leone 3-kapı coupe tanıtıldı.Robin markalı motorların toplam üretimi on milyon adedi geçti.

1986 Yeni ihracat üssü, H.B.C. Co.Ltd. tamamlandı. Ta Ching Co.Ltd., Tayvan menşeli bir ortak üretim şirketi Tayvan Vespa Co.Ltd. ile ortak olarak kuruldu Merkez Kilitli Diferansiyel Sürekli Dört Tekerlekten Çekişli Leone 3-kapı coupe üzerinde tanıtıldı. Yenilenen Rex tanıtıldı.

1987 Subaru-Isuzu Automotive Inc. (SIA), ABD menşeli ortak üretim şirketi kuruldu. İkinci Subaru binası Omiya şehrinde tamamlandı. Dünyanın ilk ECVT’si Justy’de kullanıldı ve tanıtıldı. Asterope gezi otobüsü Volvo ile işbirliği ile geliştirildi.

1989 R&D şirketi., Subaru Research Center Co.Ltd. kuruldu. Gunma ve Mitaka üretim bölümlerinin operasyonları birleştirildi.

1990 Legacy Safari Rallisi tarihinde yarışı tamamlayan ilk Grup N otomobil oldu.,

1991 ECVT’nin toplam üretimi 300.000 adedi aştı. Subaru SVX tanıtıldı.

1992 Yerel Mini otomobil üretimini gerçekleştirmek için Çin Guizhou Havacılık şirketine teknoloji transferi için anlaşma imzalandı.Vivio tanıtıldı. Subaru 4 WD otomobil üretimi toplam 3 milyon adedi aştı. Subaru otomobillerinin toplam üretimi 10 milyon adedi aştı.Impreza tanıtıldı.

1993 Gönüllü Çevre Koruma Planı kabul edildi. Robin Amerika şirketi kuruldu.Legacy ilk WRC rallisini kazandı: Yeni Zelanda Rallisi Yenilenen Legacy tanıtıldı. Yenilenen Legacy, “Station Wagon” lar için Dünya Sürat Rekorunu kırdı.

1994 4Robin Amerika Üretim şirketi kuruldu. 4 Kaplama-tabakası çıkartma yöntemi geliştirildi. 4Space Runner 7, küçük otobüs tanıtıldı.

1995 Fuji Heavy Industries Singapur şirketi kuruldu. Yeni üretim merkezi Saitama da faaliyete geçti. FHI ve SIA, ISO 9002 belgesi alarak kalitelerini kanıtladılar. Subaru Sambar EV, Elektrikli Van Japonya’da tanıtıldı. Legacy Outback, ABD ve Japonya da tanıtıldı. Subaru Dünya Markalar ve Sürücüler Şampiyonasını kazandı.

1996 2000 yılları için Çevre Koruma Planı geliştirildi. Yeni kaplama-tabakası çıkartma sistemi sayesinde geliştirilen tampondan-tampona yeniden kullanım tekniği kullanılmaya başlandı. Subaru 4WD otomobillerinin toplam üretimi 4 milyon adedi aştı.Subaru ECVT sisteminin toplam üretimi 1 milyon adedi aştı. Subaru Dünya Ralli Markalar Şampiyonluğunu 2. kez kazandı.

1997 Subaru Forester tanıtıldı. Subaru Dünya Ralli Markalar Şampiyonluğu’nu ard arda 3 kez kazanan ilk Japon üretici oldu.

1998 Subaru Forester S-Turbo tanıtıldı.

1999 Fuji Heavy Ind. ile General Motors (GM) arasında ortaklık anlaşması imzalandı. Yeni Subaru Legacy Outback – Station Wagon tanıtıldı.

2000 yeni nesil Legacy serisi tanıtıldı Subaru’nun toplam AWD’li (Sürekli Dört Tekerlekten Çekiş) üretimi 5.000.000 adet oldu. Subaru Impreza serisi tamamen yenilenerek satışa sunuldu.

2002 Subaru Forester serisi tamamen yenilenerek satışa sunuldu.

2005 Toyota, zor durumdaki General Motors (GM)’un satışa çıkarttığı Fuji Heavy Industries hisselerini satın aldı. Böylece Toyota Fuji Heavy Industries’in en büyük hissedarı oldu.

2006 Toyota ve Subaru Subaru’nun Kuzey Amerika’daki otomobil fabrikasında yeni nesil Camry için bir üretim bandı oluşturulması ve 1000 işçi alınmasını da içeren bir anlaşma imzaladı.

