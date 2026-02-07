Bursa'da bir dönem kuruma tehlikesiyle gündeme gelen Gölbaşı Göleti, son dönemde etkili olan yağışların ardından yeniden su tutmaya başladı. Bursa Ovası'nın tarımsal sulamasında önemli rol oynayan gölette su seviyesinin yükselmesi hem çiftçileri hem de bölge halkını sevindirdi. Uludağ'da kar sularının tamamen erimesiyle Gölbaşının tamamen dolması bekleniyor. Taşkınlar yaşanmaması için başka tedbir de alınacağı ifade ediliyor.

Kestel ilçesinde bulunan ve Uludağ'dan gelen sularla beslenen Gölbaşı Göleti, geçtiğimiz aylarda kuraklık ve tabanında biriken rüsubat nedeniyle sulak alan özelliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Ancak son haftalarda Bursa genelinde etkisini artıran yağışlarla birlikte gölette yeniden doluluk gözlenmeye başladı.

Gölet çevresinde yapılan incelemelerde, su seviyesindeki artışla birlikte doğal yaşamın da hareketlendiği görüldü. Özellikle kuş türleri ve çeşitli hayvanların yeniden göl çevresinde ve su yüzeyinde görülmeye başlanması, bölgenin ekolojik dengesi açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Bursa'nın şeftali, armut, siyah incir ve kiraz üretiminde önemli yere sahip Kestel ve Gürsu ilçelerindeki tarım arazilerinin sulanmasında kritik rol üstlenen göletteki su artışı, üreticiler için de moral oldu. Bölge çiftçileri, yağışların bu şekilde devam etmesi halinde sulama konusunda yaşanabilecek risklerin azalacağını ifade ediyor.

Yetkililer ise göletteki doluluk oranının artmasının sevindirici olduğunu ancak uzun vadeli çözüm için taban temizliği ve kapasite artırıcı çalışmaların önemini koruduğunu belirtiyor. Son yağışlarla birlikte yeniden canlanan Gölbaşı Göleti, hem tarımsal üretim hem de doğal yaşam açısından bölgeye umut verdi.