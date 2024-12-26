Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ); Rektörlük, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Arifiye Meslek Yüksekokulu, Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Ferizli Meslek Yüksekokulu, Geyve Meslek Yüksekokulu, Hendek Meslek Yüksekokulu, Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu, Pamukova Meslek Yüksekokulu, Sakarya Meslek Yüksekokulu, Sapanca Meslek Yüksekokulu ve Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu’nda görev yapmak üzere akademik personel alım ilanına çıktı. İlanla; 5 profesör, 6 doçent, 31 doktor öğretim üyesi ve 11 öğretim görevlisi görevlisi alınacak. Kadrolar için ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabilecek. Başvuru süreci ve neticeler ise https://ilan.subu.edu.tr/ adresinden takip edilebilecek.

Kaynak: iha