KBÜ ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi arasında kurumsal paydaş iş birliği protokolleri imzalandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Karabük Üniversitesi (KBÜ) arasında Sağlık Bilimleri Festivali (Sağlıkfest) ve Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) kurumsal paydaşlığına ilişkin iş birliği protokolleri imzalandı. KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ı ziyaretinde Sağlıkfest ve Sosyalfest çerçevesinde iki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu ve söz konusu festivaller hakkında değerlendirmeler yapıldı. SUBÜ’de imza altına alınan protokollerle SUBÜ ve KBÜ, Sağlıkfest ve Sosyalfest’te kurumsal paydaş oldu. Protokoller, Sağlıkfest ve Sosyalfest kapsamında kurumsal paydaşı olan kurumların sağlayacağı; uygulama desteği, alan desteği, iletişim ve tanıtım desteği ile mali ve finansman desteğinin koşullarını içeriyor.