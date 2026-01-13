SUBÜ Genç Yeşilay Topluluğu öğrencileri, Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenen Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'ne katılım sağladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Genç Yeşilay Topluluğu öğrencileri, Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenen Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'ne katılım sağladı. Zirveye; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Yeşilay Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ile Yeşilay Yönetim Kurulu ve Bilim Kurulu üyeleri katıldı. Zirve programı kapsamında Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç tarafından, Yeşilay'ın 2026 yılına yönelik hedefleri ve kurumsal beklentileri hakkında bilgilendirme yapıldı. Başkan Dinç'in bilgilendirme sunumunda bugüne kadar yürütülen faaliyetler değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin yol haritası paylaşıldı. Bağımlılıklarla mücadelede önleyici, kapsayıcı ve sürdürülebilir projelerin arttırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığı belirtilirken, Bağımsızlık Seferberliği doğrultusunda 2026 yılının 'Bağımsızlık Yılı' ilan edildiği ifade edildi. Bu çerçevede Yeşilay'ın önleyici çalışmalarını güçlendirmeye, hizmet kapasitesini arttırmaya ve etki alanını genişletmeye yönelik planlamaların sürdürdüğü aktarıldı. SUBÜ Genç Yeşilay Topluluğu üyeleri, zirve kapsamında gerçekleştirilen oturumları takip ederek Yeşilay'ın güncel çalışmaları ve gelecek dönem hedefleri hakkında bilgi edindi.