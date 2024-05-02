SUBÜ Kalite Koordinatörlüğü, Ankara’da düzenlenen 2024 YÖKAK-Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı’na katılım sağladı. Konferansta SUBÜ’nün kalite güvencesine katkı sağlayan sistem ve platformları tanıtıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kalite Koordinatörlüğü, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (HBVÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 2024 YÖKAK - Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı’na katıldı. HBVÜ Itri Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki konferansa katılan SUBÜ heyetinde; Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay ve Kalite Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Selcen Vodinalı yer aldı.

Konferansın konuşmacıları arasında da bulunan Vodinalı, ‘Yükseköğretim Kurumlarında Kurumsal Performans Yönetimi ve Veri Yönetim Platformları Üzerine Örnek Bir Uygulama’ başlıklı sunumu ile kalite güvence sisteminde iyi uygulama örneği olarak SUBÜ’nün Kurumsal Performans Yönetim Sistemi ile veri uygulama platformu olan Kurumsal Zekâ platformunu anlattı. Sunum sonunda katılımcılardan gelen sorular da cevaplandırıldı.