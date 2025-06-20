SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi, 2’inci Eğitsel ve Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenledi. 120’ye yakın öğrencinin katıldığı şenlikte oyunlar ve yarışmalarla unutulmaz anlar yaşandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümü iş birliğinde, ‘2’inci Eğitsel ve Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’ düzenlendi. Prof. Dr. Gülten Hergüner, Öğretim Görevlisi Esra Atış ve Öğretim Görevlisi Arzu Altıntığ koordinatörlüğünde yürütülen ‘Eğitsel Oyunlar ve Geleneksel Çocuk Oyunları’ dersi çerçevesinde hazırlanan şenliğe; Mehmet Zorlu İlkokulu ve Türk-İş İlkokulu’ndan 120’ye yakın öğrenci katıldı. Spor Bilimleri Fakültesi stadındaki şenlikte öğrenciler; eğitsel oyunlar, geleneksel çocuk oyunları ve bocce yarışmaları ile eğlenerek öğrendi. Şenliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu, "Şenlik için, ‘geleneksel çocuk oyunlarımızı yaşatalım, eğitsel oyunlarımıza spor branşlarımızda yer açalım’ sloganıyla yola çıkıldı. Eğitsel oyunlar yalnızca çocukların değil, yetişkinlerin de eğlenerek öğrenmesini sağlayan çok değerli araçlar. Bu oyunlar sosyal ve duygusal gelişime katkı sunarken, aynı zamanda iletişim becerilerini de güçlendiriyor. Ne yazık ki geleneksel çocuk oyunlarımız zamanla unutulmaya başlandı. Oysa bu oyunlar aynı zamanda kültürel bir miras. Çocuklarımızın bu oyunları tanıması, oynaması ve yaşatması bizim için büyük önem taşıyor. Bu şenlikle hem onları eğlendirmek hem de bu değerleri hatırlatmak istedik. Etkinliğimizde çeşitli eğitsel ve geleneksel oyunlara yer verdik. Gördüğümüz ilgi bizi çok mutlu etti. Artık geleneksel hale gelen şenliğimizi önümüzdeki yıllarda da devam ettirmeyi istiyoruz. Katılan tüm öğrencilerimize, katkı sunan akademisyenlerimize ve bu şenliği sahiplenenlere gönülden teşekkür ediyorum" dedi.