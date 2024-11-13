SUBÜ Hendek MYO İç Mekan Tasarımı Programı öğrencileri, İstanbul’da gerçekleştirilen Unicera Seramik, Mutfak ve Banyo Fuarı’na katıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Programı öğrencileri, Program Başkanı Öğretim Görevlisi Ahmet Şen ve Öğretim Görevlisi Sezgin Bıçak mihmandarlığında Unicera Seramik, Mutfak ve Banyo Fuarı’na katıldı. İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarda yaklaşık 50 SUBÜ öğrencisi yer aldı. Tasarım ve malzemelere ilişkin bilgiler edinen ve sektördeki güncel gelişmeleri yerinde gören öğrenciler, firma yetkilileri ile de tanışma ve bağlantı kurma fırsatı yakaladılar. Öğrenciler ayrıca fuara katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile sohbet etme şansı buldular.