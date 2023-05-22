Ortaköy yolu üzerinde köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran kamyonet sulama kanalına düştü. Kaza sonucu genç sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Ortaköy yolu üzerinde İnegöl istikametine seyir halinde olan Sebahattin T. (34) yönetimindeki 54 AGE 517 plakalı kamyonet iddiaya göre önüne aniden fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan kamyonet yolun sağındaki sulama kanalına düştü. Kaza sonucu yaralanan genç sürücüye ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.