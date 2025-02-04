Ege Denizi’nde peş peşe yaşanan depremler Türkiye’nin gündeminden düşmüyor. Bölgedeki halk korkuya kapılırken, Prof. Dr. Süleyman Pampal, Ege Denizi’nde yaşanan depremlerle alakalı önemli uyarılarda bulundu.

Pampal, "Ege'de 8,5 büyüklüğünde bir deprem sürpriz olmaz!" derken tsunami ve volkanik patlama riskleri olduğunu belirterek uyarılarda bulundu. Deprem uzmanı 8,5 büyüklüğündeki depremden etkilenecek 4 şehri de tek tek saydı.

Pampal, "Özellikle Yunanistan'ın Santorini Adası, aktif bir volkanik komplekstir ve burada geçmişte büyük patlamalar yaşanmıştır. Bu patlamaların, Akdeniz tarihinde ciddi tsunami dalgalarına ve büyük yıkımlara yol açtığı biliniyor" ifadelerini kullandı.

Volkanik depremler hakkında da konuşan Pampal, "Bu tür depremleri volkanik hareketlere haberci depremler olarak tanımlıyoruz. Eğer denizaltındaki magma yükselirse, volkanik depremler meydana gelir ve ciddi tsunami tehlikesi oluşturur" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Pampal, Ege Denizi'nde yaşanan depremlerin büyüklüğünün 8 ile 8,5 arasında olabileceğine vurgu yaparak, bu büyüklükteki bir depremin, Yunanistan adalarını, Yunanistan anakarasını ve Türkiye'nin batı kıyılarını etkileyebileceğini söyledi.

Özellikle İzmir, Muğla, Aydın ve Çanakkale gibi şehirler bu depremlerden etkilenebileceğini belirten Pampal, fakat en büyük hasarın Yunanistan'a yönelik olacağını söyledi. Pampal, böyle bir depremin sürpriz olmayacağını ve bölgedeki riskin her an artabileceğini söyledi.