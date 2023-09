Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed’in dünyaya gelişinin yıldönümü olan Mevlit Kandilinde Bursalılar özellikle selatin camilerine akın ederken, Mevlid’in yazarı Süleyman Çelebi, türbenin bulunduğu alanda Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da törenin ardından kandil coşkusunu Ulu Cami’de vatandaşlarla birlikte yaşadı. Başkan Aktaş, kandil programının ardından vatandaşlara helva ikram etti.



Mevlid-i Nebi Haftası, Bursa’da da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen farklı etkinliklerle kutlanıyor.

Etkinliklerin ilk durağı, Mevlid’in yazarı Süleyman Çelebi’nin Çekirge Caddesi’ndeki türbesi oldu. Süleyman Çelebi’yi anma töreni, Süleyman Çelebi Camii Hatibi Hıfsı Çakır ve Mihraplı Camii Hatibi Hakan Çavdar’ın kuran tilavetiyle başladı. Daha sonra kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törene katılanların Mevlid Kandilini kutlayarak sözlerine başladı.

Mevlid Kandilinin bir tazelenme mevsimi olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Bu gece, efendimizin insanlığa sunduğu değerleri anlamaya çalışarak, hayatımızı onun ahlakıyla güzelleştirebileceğimiz, bir tazelenme mevsimidir. Biz Müslümanlar; hemen her fırsatta, örnek aldığımız, rehber edindiğimiz Peygamber Efendimize olan sevgimizi bir şekilde gösteririz. Bu eşsiz sevgi seline Bursa’dan katılıp sevgisinin büyüklüğünü bizlere ulaştıran güzide insanlar var. Mevlid-i Şerif’in yazarı Süleyman Çelebi’miz, işte bu önemli şahsiyetlerden birisidir. Bursa, İslam Medeniyeti’nin değerlerinin Osmanlı elinde yeniden yorumlanarak evrensel değere dönüştürüldüğü bir yerdir. Mevlid de böylesi bir değerimizdir. 1409 yılında Bursa’da kaleme alınan, dünyaya yayılan ve altı yüz yıldır okunagelen “Vesiletü’n Necat” yani “Mevlid”in yazıldığı dönem bunalımlı bir devirdi. Bu yüzden de Süleyman Çelebi yazdıklarını “Vesiletün Necat” yani “kurtuluş vesilesi” olarak adlandırmıştır. Her bakımdan bir şaheser olan Mevlid’in sese ve ahenge bürünmesinin tabii neticesi olarak ortaya asırlardır süren büyük bir gelenek çıkmıştır. Türk milleti, doğumdan ölüme kadar önemli olduğunu düşündüğü her eylemini ve gününü Mevlid ile süslemiştir. Süleyman Çelebi’ye olan hürmetimiz ve sevgimiz vesilesiyle biz de burayı bir külliyeye çeviriyoruz. Bu alanda oluşturulacak millet bahçesi içinde; siyer ve mevlid-i şerif merkezi, mescid, kitap-kafe ve dinlenme alanları yer alacak. Süleyman Çelebi Külliyesi’nin tekrar hayırlı olmasını diliyor, bütün İslâm Âlemi’nin Mevlid Kandili’ni tebrik ediyorum” diye konuştu.

Törene katılan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Bilal Kemikli de Süleyman Çelebi’nin, 600 yıldır bu milleti Peygamber sevgisi etrafında toplayan bir eser yaptığını hatırlattı.

Konuşmaların ardından anma törenine katılan vatandaşlara helva ikram eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gece de Ulu Cami’de düzenlenen Mevlid Kandili programına katıldı.

Vatandaşlar Ulu Cami başta olmak üzere özellikle selatin camilere akın ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara cami çıkışlarında helva ikram edildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da beraberindeki Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile Orhangazi Parkı’nda vatandaşlara helva ikram etti.