Türkiye’deki 23 Araştırma Üniversitesi arasında yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) kalite yolculuğu tüm birimlerde aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Ulusal ve uluslararası arenada niteliğin üst seviyelere çıkarılmasını hedefleyen Üniversite Yönetimi, daha fazla akreditasyon ve kalite belgesinin kuruma kazandırılmasına ağırlık veriyor.

BUÜ’nün farklı fakülte ve birimlerde kazandığı akreditasyon başarılarına bir yenisi daha eklendi. Ziraat Fakültesi, alt yapı hazırlıklarını tamamlayarak başvurduğu akreditasyon sürecini eksik bir şekilde tamamladı. Fakülte yönetiminin başvuru yaptığı Biyosistem Mühendisliği ve Zootekni Bölümü, Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon (ZİDEK) Derneği tarafından 2 yıl süreyle akredite edilmeye hak kazandı. BUÜ Ziraat Fakültesi, Rektörlük Binası’nda gerçekleştirilen törenle akreditasyon belgelerini teslim aldı. Törene Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Dekan Prof. Dr. İlhan Turgut, ZİDEK Derneği Komisyon Başkanı Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu, fakülte yöneticileri ve akademisyenler katıldı.

“Daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz”

Elde edilen başarıda emeği bulunan herkesi tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, göreve geldikleri ilk andan itibaren yer aldıkları Araştırma Üniversiteleri sıralamasında yukarılara çıkmak için çalıştıklarının altını çizdi. Üniversitenin sahip olduğu en büyük misyonlardan birinin bu ligde daha güçlü hale gelmesi olduğuna işaret eden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz “Türkiye’deki 23 Araştırma Üniversitesi arasında yer alıyoruz. Bu üniversiteler arasında son derece kıymetli bir yarış var. Bilimsel ve akademik gelişimi destekleyen bu tatlı yarışta Bursa Uludağ Üniversitesi’ni çok daha üst sıralarda görmek istiyoruz. Sıralamayı etkileyen bütün parametrelerde iyileştirme çalışmalarına başladık. Hedefe yönelik çalışacak olan Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğünü kurduk. Koordinatörlüğümüz tüm birimlerimizin karnesini çıkardı. Eldeki veriler istikametinde da eksik olan ne varsa tamamlanması için adımlar atıyoruz. Kısa sürede çok daha iyi hale geleceğimize inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Örnek teşkil edecek

Akreditasyon faaliyetlerinin Araştırma Üniversiteleri kriterleri arasında özel bir yeri bulunduğuna işaret eden Rektör Yılmaz; “Ziraat Fakültemiz, güçlü bir akademik geleneği bulunan fakültelerimiz arasında yer alıyor. Bugün alınan akreditasyon belgeleri hepimizi gururlandırdı. Başlangıç olarak 2 bölümümüz akredite edildi. Toplam 9 bölümün olduğu fakültemizin, diğer programlar için de en kısa sürede çalışmaları tamamlayarak akreditasyon belgesi için başvuracağını biliyoruz. Bu gayretler tüm fakülte ve meslek yüksekokullarımıza örnek teşkil edecek. Üniversitemiz genelinde de hazırlıkların hızlandırılacağı, akademik ve bilimsel faaliyetlerin üst seviyelere çıkarılacağı ve nihayetinde de akreditasyon başta olmak üzere ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan belgelerin üniversitemize kazandırılacağına inanıyoruz” dedi.

Öncelik kalitede

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut ise akreditasyon hazırlıklarını uzun süredir yürüttüklerini ancak başvuru noktasında bir sorun yaşadıklarını söyledi. Yeni kurulan ZİDEK Derneği’ne zaman kaybetmeden başvurularını yaptıklarını açıklayan Prof. Dr. İlhan Turgut; “Fakülte olarak kalite konusuna öncelik veriyoruz. YÖKAK saha ziyaretlerinde bu çalışmaların meyvelerini almıştık. Denetimlerden başarı ile çıkmamıza vesile oldu. Hedefimiz ise çok daha kaliteli bir eğitim-öğretim imkanı sunabilmek. 2 bin 300 öğrenciye sahibiz. 104 öğretim üyemiz bulunuyor. Böylesine köklü ve deneyimli bir fakültenin akreditasyon konusunda da kendisini kanıtlaması gerekiyordu. Süreci başarı ile yürüttük. 2 bölümümüzü akredite ettirdik. Bundan sonra da yeni bölümlerimiz için altyapı hazırlıklarını tamamlayacak ve en kısa sürede başvurularımızı yapacağız” diye konuştu.

ZİDEK Derneği Komisyon Başkanı Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu’da uzun ve meşakkatli bir sürecin ardından BUÜ Ziraat Fakültesi’nin iki programının akredite edilmeye hak kazandığını vurguladı. Dernek olarak 2020 Temmuz ayından itibaren yetki belgesi aldıklarını ve geniş bir eğitim programı çerçevesinde akreditasyon süreci değerlendirmesi yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu, başarıda emeği bulunan herkesi tebrik etti.

Tören, bölüm yöneticilerinin akreditasyon belgelerini teslim almalarının ardından sona erdi.