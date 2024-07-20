Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik sert eleştirilerde bulundu. Soylu, gazeteye yönelik ithamlarına cevap vermek için TBMM’ye dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle başvuracağını duyurdu.

Cumhuriyet Gazetesi'ne Yönelik Tepkiler

Haziran 2023’te İçişleri Bakanlığı görevini Ali Yerlikaya’ya devreden Süleyman Soylu, Cumhuriyet Gazetesi’nin kendisi hakkındaki haberlerine sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Gazetesi’ni “haysiyet celladı alçaklar” olarak nitelendiren Soylu, gazeteyi suç örgütleriyle ilişkilendirdiği iddialarına cevap vermek üzere dokunulmazlığının kaldırılmasını talep edeceğini açıkladı.

Soylu’nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Haysiyet celladı alçaklar… Yıllardır intikamınız ve iftiralarınız bitmedi… Cumhuriyet gazetesi! Baronluğumu ispat etmezseniz namertsiniz. Size yakında bir imkan daha vereceğim. Dokunulmazlığımın kalkması için TBMM’ye müracaat edeceğim. Özgür Özel ile dirsek temasında olup, beni dokunulmazlıkla tehdit edenler elinizde ne belge varsa ortaya koymazsanız şerefsizsiniz. Fetöcüler, PKK’lılar, uyuşturucu tüccarları, suç çeteleri, Soros’un çocukları sizde gelin. Allah büyüktür ve adildir…”

15 Temmuz Darbe Girişimi ve Süleyman Soylu’nun Rolü

Soylu, aynı paylaşımda 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi gecesine de değindi. “Oradaydım” belgeselinde yer alan açıklamalarında, darbe gecesi yaşadıklarını ve Çankaya Köşkü’ne girmek isteyen darbeci paşayı öldürme niyetini dile getirdi. Soylu’nun açıklamaları şöyleydi:

“Çankaya Köşkü'nden ayrılırken silahımı belime taktım ve ‘Burası sizin namusunuzdur, bizim dışımızda kim olursa vurun’ dedim. 15 Temmuz'da darbeyi yöneten ya da 1 numara olarak değerlendirilen paşa, Çankaya Köşkü'ne gelseydi onu orada öldürecektik.”

15 Temmuz Darbe Girişimi: Kısa Bir Hatırlatma

15 Temmuz 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup asker tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde, Türkiye genelinde büyük çapta olaylar yaşanmıştı. Darbeci askerler, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve TBMM’yi ele geçirmeye çalışırken, İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nde çatışmalar yaşandı. F-16 savaş uçakları tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı bombalandı. Türk halkı sokağa çıkarak darbeye karşı direniş gösterdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla birlikte darbeyi engelledi. Olaylar sonucunda 251 kişi hayatını kaybederken, 2,196 kişi yaralandı. Darbe girişimi sonrası Türkiye’de çok sayıda gözaltı ve tutuklama işlemi yapıldı, hükümet tarafından kapsamlı önlemler alındı.

Soylu’nun Açıklamaları ve Siyasi Etkileri

Süleyman Soylu’nun Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik tepkisi ve dokunulmazlığının kaldırılması talebi, siyasi arenada geniş yankı uyandırdı. Soylu’nun bu konudaki adımları ve TBMM’ye yapacağı başvuru, önümüzdeki günlerde daha geniş bir şekilde ele alınacak.

Süleyman Soylu Kimdir?

Süleyman Soylu, Türk siyasetçi ve Eski İçişleri Bakanıdır. 1970 yılında İstanbul'da doğan Soylu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) üyesidir. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Soylu, çeşitli siyasi görevlerde bulunmuş ve 2016 yılında İçişleri Bakanlığı görevine getirilmiştir. Ayrıca Süleyman Soylu, evli ve üç çocuk babasıdır.