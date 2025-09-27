Geçtiğimiz hafta Kastamonuspor'u deplasmanda 3-1'le geçerek büyük bir başarıya imza atan Sultan Su İnegölspor'da moraller yerinde. Şanlıurfaspor maçının şokunu üzerinden hemen atan Bordo Beyazlılar, galibiyet serisi yakalayıp taraftarlarına muhteşem bir sezon yaşatmaya çalışacak.

Mütevazi bir kadroyla sezona başlamasına rağmen, oynadığı mücadeleci futbolla takdir toplayan Sultan Su İnegölspor, başarının tesadüf olmadığını göstermek için Muğlaspor'u evine puansız göndermek zorunda.

Geride kalan 5 hafta sonunda 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 9 puan toplayan ve ligde 4. sıraya yerleşen Bordo Beyazlılar, bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırırken kalesinde ise 6 gol gördü.

Yasin Ozan ve Tamer Gümüş attıkları 3'er gol, Kerem Dönertaş ise attığı 2 golle kalan maçlarda en çok skor üreten oyuncular olmayı başardı.

MUĞLASPOR NASIL BİR TAKIM?

Ligde henüz yenilgi ile tanışmamış 5 takımdan biri olan Muğlaspor, şu ana kadar 4 maça çıktı. Bu maçların 2'sinde kazanan ekip, 2 maçtan ise beraberlikte ayrıldı. Ligin ilk haftasında galibiyet alamayan ekip, son iki maçında ise rakiplerine adeta gol yağdırdı. 3. hafta maçında Buca 1928'i deplasmanda 5-0 yenen ekip, geçen haftada Kepezspor'u evinde 4-0 yenmeyi başardı.

4 maçta rakipleri toplamda 11 kez havalandıran Muğlaspor, kalesinde ise sadece 2 gol gördü. Şu ana kadar ki performansıyla ligde en az gol yiyen takım olarak öne çıkıyor.

Kadrosunda Yasin Abdioğlu, Cemal Kızılateş, Yiğitali Bayrak, Cengiz Ötkün gibi deneyimli oyunculara sahip olan konuk ekipte 19 yaşında ki forvet Çağrı Fedai'de dikkat edilmesi gereken futbolcular arasında yer alıyor.

SULTAN SU İNEGÖLSPOR-MUĞLASPOR MAÇI NE ZAMAN, NEREDE?

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 6. haftasında Sultansu İnegölspor-Muğlaspor arasında oynanacak olan mücadele 28 Eylül Pazar günü İnegöl İlçe Stadyumunda saat 16.00'da başlayacak.