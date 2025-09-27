Gazeteciliğe Kanal 16’da adım atan Diricanlı, ardından TRT Haber’de muhabirlik yaparak deneyimini ulusal arenaya taşıdı. Yerel basında da uzun yıllar görev alan Diricanlı, sahadaki başarısı ve güçlü haber diliyle tanınıyor.

Evli ve iki çocuk babası olan Yakup Diricanlı, 2025 yılı itibarıyla Birlik Haber Ajansı’nın (BHA) Washington Temsilcisi olarak atandı. Böylece kariyerine Amerika Birleşik Devletleri’nin başkentinde devam edecek olan Diricanlı, Türk medyasının uluslararası haber akışını güçlendirmeyi hedefliyor.

Yakup Diricanlı yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile resmî olarak kurulan ve 81 il ile 25 ülkede faaliyet gösteren Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) bünyesinde kurulan BHA Amerika Temsilciliği görevine getirildiğini belirtti. Diricanlı, BHA Yönetim Kurulu Üyesi ve TİMBİR Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Özdemir’in görevi kendisine tebliğ ettiğini ifade ederek teşekkürlerini iletti.