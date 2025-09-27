İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı’nın son 6 ayda 30 ilde gerçekleştirdiği arazi taramalarında 144 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini, ayrıca bu süreçte 18 teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan hesaplarından yaptığı açıklamada, "30 ilde son 6 aydır Jandarmamız tarafından devam eden arazi taramalarında 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Bu dönemde 18 terör örgütü mensubunun teslim olması sağlandı. 174 adet el bombası, 119 adet uzun namlulu silah, 58 adet Mayın/EYP, 46 kg patlayıcı madde, 13 adet RPG-7 roketatar, havan, bombaatar, lav silahı, 4 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 34 adet telsiz, 5 adet jeneratör, 16 bin 399 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli ve Van'da düzenlenen saha taramalarında ele geçirildi." ifadelerine yer verdi.