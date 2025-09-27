Bugün saat 10.00'da kongrenin ilk oturumunda çoğunluk arandı. İlk oturumda çoğunluk sağlanamadı. İkinci oturum aynı gün saat 12.00'de start aldı.

Kongre saygı duruşu ve İstiklal marşıyla başladı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, " Cumhuriyet Halk Partisi iktidara adım adım yaklaşırken örgütlerimizde müthiş bir canlılık, güzel görüntüler gelmeye başladı. Bu kongremizin de el ele, omuz omuza birlikte neleri başaracağımızın örnek teşkil etmesini ümit ediyorum. Tüm üyelerimizin de bunlara riayet göstermesini önemle rica ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir çınardır. Bizler de bu çınarın yaprakları olarak elbette bu çınarımıza sahip çıkacağız. 102 yaşında olan partimizi ilk yapılacak genel seçimde iktidar yapmak için omuz omuza mücadele edeceğiz. Bu birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için buradan çıkan sonuç her ne olursa olsun omuz omuza mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarı yakın, bunu görüyoruz. İktidar da bundan çok korkuyor ve türlü türlü oyunlar ortaya koyuyor. Milletvekillerimizden tutun da belediye başkanlarımızı, cumhurbaşkanı adayımızı resmen tutsak yapmışlar. Onlara da buradan selam gönderiyorum. Onlar bu yürüyüşün önünde asla ve asla duramayacaklar. Gazze’yi yerle bir eden Trump’ın yanında çok büyük bir şey başarmış gibi, Trump’la pozlar verilmez. Gazze’nin yanında olacaksın. Yazıklar olsun diyorum.

Katılan tüm üyelerimize, misafirlerimize teşekkür ediyorum. Kongremiz hayırlı olsun diyorum."