Borsa İstanbul’da bazı hisse senetlerine yönelik manipülasyon iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından genişletilen dosyada, özellikle PAMEL Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. hisselerine yönelik usulsüz işlemler mercek altına alındı. İstanbul ve Van’da düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda adrese arama ve el koyma işlemi uygulandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/293366 sayılı dosyası kapsamında, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma genişletilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun yeni tarihli raporuyla, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi (PAMEL) hisse senetlerine yönelik manipülasyon tespit ederek yazılı başvuruda bulunması üzerine, derdest soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede; İstanbul ve Van illerinde bulunan şüpheliler Ahmet K., Botan Ç., Eda Y., Enes Ö.K., Eyüp B., Hasan G., İhsan K.B., Kamil B., Kenan D., Kerim İ.B. ve Sinan D. gözaltına alınmış ve tespit edilen adreslerde arama-el koyma tedbiri uygulanmıştır. İlgili kişi ve şirketler hakkında detaylı incelemeler devam etmektedir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir."