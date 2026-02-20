Sultanbeyli Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan'ın manevi iklimini çocuklarla buluşturmak ve bu özel ayın heyecanını evlere taşımak amacıyla hazırladığı 'Ramazan Köşesi' hediye kutularını öğrencilere ulaştırdı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, ilçedeki okulları ziyaret ederek sürpriz kutuları çocuklara bizzat takdim etti.

Çalışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Ali Tombaş, 'Ramazan'ın sıcacık heyecanını minik kalplere taşıdık. Bu mübarek ayın çocuklarımızın zihninde güzel hatıralar bırakması için özenle hazırladığımız hediye kutularını ilçemizdeki tüm anaokulu öğrencilerine ulaştırdık. En büyük gayemiz, çocuklarımızın Ramazan'ı severek öğrenmesi ve bu manevi iklimi aileleriyle birlikte doyasıya yaşamasıdır.' ifadelerini kullandı.

'Çocuklarımız Ramazan'ı severek büyüsün'

Ramazan hazırlıklarının çocuklara yönelik kültürel ve manevi içeriklerle zenginleştirildiğine dikkat çeken Başkan Tombaş, medeniyetimizin çocuklara verdiği değere vurgu yaparak sözlerine şöyle devam etti:

'Bizim kültürümüzde çocukların Ramazan'a ısınması her zaman çok önemsenmiştir. Bu bağ, çoğu zaman oruç yükümlülüğünden çok daha önce, Ramazan'ın ruhunu hissettiren geleneklerle kurulmuştur. Osmanlı'da mahyalarla şehirlerin Ramazan iklimine bürünmesi, Ramazan gecelerindeki geleneksel kültür buluşmaları ve ailece yaşanan manevi atmosfer bunun en güzel örneklerinden. Biz de nesilden nesle bu şuur yaşatılarak sürsün istedik.'

Bu kadim anlayışla 'Ramazan Köşesi' hediyelerini çocuklara ulaştırdıklarını belirten Başkan Tombaş, 'İstiyoruz ki evlerimizde Ramazan'ın ruhu hep canlı kalsın; çocuklarımız bu ayın bereketini, paylaşma ve dayanışma duygusunu hissederek, yaşayarak öğrensin. Bu kapsamda Ramazan ayı boyunca çocuklarımıza yönelik nitelikli içerikler de hazırladık. Ramazan'ın ruhuna uygun tiyatro programları, aile dostu etkinlikler ve çeşitli ikramlarla bu güzel iklimi ilçemizin her köşesine taşımayı sürdüreceğiz' dedi.