Sultanbeyli Belediyesi, gençler için espor turnuvası düzenledi. Turnuvanın ilk karşılaşmasını milli takımda yıllarca forma giyen Ogün Temizkanoğlu ve Belediye Başkanı Hüseyin Keskin gerçekleştirdi. Turnuvaya gençlerin ilgisi yoğundu.

Daha önce Genç Akademi, Genç Adres ve bilgi evlerini gençlerin hizmetine sunan Sultanbeyli Belediyesi şimdi de gençler için espor turnuvası düzenledi. Turnuvaya başvurular online olarak alındı. 1’inciye bilgisayar, 2’nciye tablet, 3’üncüye bisiklet, 4’üncüye bluetooth kulaklığın verildiği turnuvanın ilk karşılaşmasını milli takımda yıllarca ter döken Ogün Temizkanoğlu ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin gerçekleştirdi. Genç Adres’te yapılan turnuvaya gençlerin ilgisi yoğundu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Kısa bir süre önce hizmete açtığımız Genç Adres’te gençlerimizle espor turnuvasındayız. Burada yeni açtığımız Uluğ Bey Kütüphanemiz, YouTube stüdyomuz, espor salonlarımız ve kafeteryamız ile gençlerimize hizmet veriyoruz. Bugün de espor turnuvamızın ilk günündeyiz. Misafirimiz olan milli futbolcumuz Ogün Temizkanoğlu’na, TRT spor yorumcusu Yasin Dallı’ya ve turnuvamıza katılan gençlerimize teşekkür ediyorum. Başarılı olmalarını diliyorum. 2 gün sürecek turnuva çerçevesinde başarılı olan gençlerimizi ödüllendireceğiz. Genç Adres bizim için çok kıymetli. Daha önce yaptığımız yarışmalarda da ilk üçe giren kardeşlerimize girişimcilik ofislerimizi 1 yıl boyunca hediye etmiştik. Kardeşlerimiz burada insansız su altı aracı üretti, hala yeni üretimlerle yollarına devam ediyorlar. O kardeşlerimize de başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Turnuvaya katılan ve ilk maçı Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile oynayan Ogün Temizkanoğlu ise “Öncelikle daveti için Hüseyin Bey’e çok teşekkür ediyorum. Gençleri birleştirmek çok önemli; onları birleştirdiğinizde bir güç elde edersiniz. Günümüz dünyasında gelişen teknolojiye baktığımızda sadece futbolda değil diğer branşlarda da esporun önemli bir yer aldığını görebiliyoruz. Artık bütün profesyonel futbol takımlarının kendi esporu olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Biz hep sahada oynadık, espor gibi teknolojiyle birleşen sporlar çok fazla yoktu. Biz de şu anda ayak uydurmaya ve onlara yetişmeye çalışıyoruz. Z kuşağının her zaman bunlara ayak uydurmasından ötürü gurur duyuyoruz. Günümüzde izlediğimiz ve gördüğümüz kadarıyla Milli takımlar çerçevesinde da büyük başarılar elde etmeye başladık. Aynı zamanda bu, sektör içinde bir gaye uğruna yapılan spor dalı; Türkiye hatırladığım kadarıyla 2022 yılında 1,5 milyon dolara yakın bir ödül kazandı. Onun için bu işin içinde olan herkesi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ayrıca programda Teknofest 2023’te Afet Yönetimi kategorisinde Türkiye 2.’si olan Turay Havacılık takımına Girişimcilik Ofisi kullanım sertifikası Belediye Başkanı Hüseyin Keskin tarafından verildi.