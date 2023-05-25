Benzin ve motrin fiyatlarına, Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte 26 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere fiyatlara yeni zam geliyor.

26 Mayıs cuma günü itibarıyla benzinde yeni zam bekleniyor.

26 Mayıs'ta benzine gelecek zammın 75 kuruş olması bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

BURSA

Benzinin litresi ise ortalama 20,93 liradan satılıyor.

Bursa'da motorin litre fiyatı 19,75 liradan satılıyor.

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 20.52 TL

Motorin fiyatı: 19,34 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 20,58 TL

Motorin fiyatı: 19,39 TL

Haber merkezi