Sultanbeyli’de iki kadın arasında çıkan ve ailelerin de dahil olduğu kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, iki kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. İki kadın birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. İki kadının aileleri de kavgaya dahil oldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından iki kadın arasındaki kavga zorlukla sonlandırıldı.

Kavga anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde iki kadının birbirine yumruk ve tekme attığı, ayrıca birbirlerinin saçlarını çekip, çantayla saldırdıkları görüldü.