Sultanbeyli’de ünlü araç markalarına ve yedek parça üretimi yapan firmalara ait ürünlerin sahtelerinin bulunduğu iki depoya operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yapılan aramalarda farklı çeşitlerde çok sayıda sahte oto yedek parçası ele geçirildi.

Sultanbeyli’de Fatih Mahallesindeki iki depoda, dünyaca ünlü araç markalarına ve yedek parça üretimi yapan firmalara ait ürünlerin sahtelerinin bulunduğu tespit edildi. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 Ocak tarihinde adreslere operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, ünlü bir araç markasına ait 2 adet yedek parça, 4 adet plastik aparat, 6 adet yağ ve yakıt filtresi, aynı adresin bitişiğinde bulunan bir depo ve müştemilatta yapılan aramalarda ise 57 bin 714 adet çeşitli araç ve yedek parça firmalarına ait araç filtresi, 49 bin 290 adet araç filtre kutusu, 31 adet araç filtresi kalıbı, 7 bin 150 adet araç filtre kabı, bin adet araç filtre markası etiketi, 17 bin adet araç filtre poşeti ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan Ş.Ö. isimli kadın şahıs “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet” suçundan yapılan işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.