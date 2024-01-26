Edirne’de kontrolden çıkan otomobil, 50 metre sürüklendikten sonra takla atarak ters bir şekilde durabildi. Yaralı olarak çıkarılan sürücü, ambulansta acılar içeresinde şoka girdi.

Kaza, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Edirne şehir girişinde bulunan Doktor Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kapıkule’den Edirne’ye seyir halinde olan Ferdi Kutlu idaresindeki 16 Z 7969 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak ters halde durdu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden vatandaşların da yardımıyla yaralı olarak çıkarılan sürücü Kutlu, ambulans içerisinde şoka girdi.

Yaşadığı kazanın şokunu atamayan Kutlu, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için otomobilin elektrik aksamını kontrol ederek güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri Kazayla ilgili inceleme başlattı.

“Ucuz atlatmış çok şükür”

Kazayı görünce yardım ettiğini belirten vatandaşlardan Mert Hasoğlu, yoldan geçerken arabanın ters döndüğünü gördüğünü ifade ederek, “Aşağı inince sürücüsünü gördük. Baktık arabanın içerisinde duruyordu ve yanında başkası yoktu. Sürücü şokta olduğu için büyük bir yarası yoktu. Ucuz atlatmış çok şükür” dedi.