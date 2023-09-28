Sultangazi Belediyesi ekipleri, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun öncülüğünde, etkili olan sağanak yağış sonrası ilçede meydana gelen olumsuzluklara anında müdahale etti. Başkan Dursun, çalışmaları yerinde inceledi.

İstanbul’un bazı kesimlerinde özellikle de Sultangazi ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Sultangazi Belediyesi ekipleri, 444 23 32 numaralı Çözüm Merkezine gelen ihbarlara hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Bodrum katlarında bulunan bazı ev ve işyerlerinden su baskını ihbarı alan ekiplerle beraber, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da ihbar yapılan bölgelere bizzat geçerek incelemelerde bulundu. İlçe halkının sorunlarına, sıkıntılarına anında müdahale ederek çözüme kavuşturdu. Ani yağış sonrası tıkanan mazgalları da hızla açan Sultangazi Belediyesi ekipleri, gelen ihbarları tek tek değerlendiriyor.

"Sultangazi Belediyesi olarak bizler tüm imkanlarımızla komşularımızın yanındayız"

Başkan Dursun, "Bugün İstanbul’un bir kısmını etkisi altına alan ani yağış bir afet halidir. Sultangazi Belediyesi olarak bizler tüm imkanlarımızla komşularımızın yanındayız. İhbar olan noktalara hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Ekiplerimiz gece boyunca teyakkuz halinde olacaklar. Meteoroloji yetkilileri, yağışın gece boyu devam edebileceğini ifade ediyor. Sayın Valimiz de bu konuda uyarılarda bulundu, bodrum katlarında oturan vatandaşlarımızdan ricamız, can güvenlikleri için bu gece buraları boşaltmaları. Acil durumlar için komşularımız 444 23 32 numaralı Çözüm Merkezimiz üzerinden bizlere 7/24 ulaşabilirler” dedi.