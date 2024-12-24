Vatandaşlarla da bol bol sohbet eden Başkan Dursun, “Ekip arkadaşlarımızla birlikte daha iyisini nasıl yapabilir, komşularımızın yaşam kalitesini nasıl artırabiliriz gayesiyle çalışıyoruz. Tüm bunları yaparken vatandaşımızın gönüllerine dokunmak, onlarla gönül bağı kurmak için sık sık bir araya geliyoruz” dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, sık sık vatandaşlarla bir araya gelerek sokağın nabzını ölçüyor. Belediyenin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, cadde ve sokakları da gezerek Sultangazililerle bir araya geliyor. Yolda gördüğü komşularıyla bol bol sohbet eden Başkan Dursun, yapılan çalışmalar hakkında vatandaşları da bilgilendiriyor. Sultangazili esnafı yalnız bırakmayan Başkan Dursun, dükkanları da gezerek talep ve önerileri dinliyor.

“İlk günkü aşkla çalışıyoruz”

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Bizler ilk günkü aşkla göreve geldiğimiz günden bu yana dur durak bilmeden ilçe sakinlerimizin yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Çocuklarımız kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle kendilerini geliştirebilsin, gençlerimiz şehirlerinde aradıkları her şeye erişebilsin, kadınlarımız meslek edindirme kurslarıyla aile bütçesine katkıda bulunabilsin diye durmadan çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte daha iyisini nasıl yapabilir, komşularımızın yaşam kalitesini nasıl artırabiliriz gayesiyle çalışıyoruz. Tüm bunları yaparken vatandaşımızın gönüllerine dokunmak, onlarla gönül bağı kurmak için sık sık bir araya geliyoruz. Esnafımızı sık sık geziyor, vatandaşlarımızın varsa sorun ve önerilerini dinliyoruz. Bu güzel şehirde hep birlikte yaşıyoruz. Komşularımızın fikirleri bizler için çok değerli” ifadelerini kullandı.