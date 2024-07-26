Sultangazi Belediyesi, muharrem ayı nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda aşure dağıtım programı düzenledi. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, dev kazanın başına geçerek, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Sultangazi Belediyesi, muharrem aynın bereketini ilçe sakinleriyle paylaşmak için aşure dağıtım programı düzenledi. Program çerçevesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’na dev kazanların bulunduğu stantlar kuruldu. Hijyenik kurallara uyularak özenle hazırlanan aşureler, cuma namazı sonrası binlerce kişiye ikram edildi. AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen de aşure standının başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı. Vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram eden Başkan Dursun, Sultangazililerle de bol bol sohbet etti. Yaklaşık on bin kişilik aşure kısa süre içerisinde tükendi.

“Muharrem ayı birlik, beraberlik ve paylaşmanın ayıdır”

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Muharrem ayı birlik, beraberlik ve paylaşmanın ayıdır. Biz de bu güzel manevi atmosferi komşularımızla paylaşmak için güzel bir program düzenledik. On bin komşumuza aşure dağıtıyoruz bugün. Aşurenin bolluk, bereket ve şifa getirmesi dileğiyle, tüm komşularımıza afiyet olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun, Rabbim bizleri bu mübarek günlerin nicelerine ulaştırsın” diye konuştu.