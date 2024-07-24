Öğrencileri lise ve üniversite sınavlarına ücretsiz olarak hazırlayan Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA)’nde eğitim alan 314 öğrenci, YKS’de ilk 50 bine girmeyi başardı.

Öğrencileri lise ve üniversite sınavlarına ücretsiz olarak hazırlayan Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), uyguladığı kişiye özgü eğitim modeliyle sınav sonuçlarında da farkını ortaya koyuyor.

Tercih çadırı, ilçedeki tüm öğrencilere hizmet veriyor

Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA) öğretmenleri, öğrencileri en doğru üniversiteye yönlendirmek için rehberlik hizmeti sunuyor. Öğretmenler, öğrencilere yetenek ve ileride istedikleri meslekler doğrultusunda yol gösterirken, onların kafasındaki soru işaretlerini de gideriyor. Üniversite için tercih yapacak öğrenciler 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’na kurulan çadırda ve aynı zamanda ilçede bulunan SEDA şubelerinde ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti alabiliyor. Tercih çadırı, ilçedeki tüm öğrencilere hizmet veriyor.

YKS’de ilk 500’e giren öğrencilerden 5’i SEDA’lı

2024 YKS sınavında sayısal, sözel ve eşit ağırlıkta 5 SEDA’lı öğrenci ilk 500’e girmeyi başarırken, 314 öğrenci ise ilk 50 bine girerek tercih etmek istedikleri üniversiteye gitmeyi garantilemiş oldu.

“Eğitim öğretim dönemimizin başında 7. şubemizi de hizmete açacağız”

Sultangazi Belediyesi, SEDA’nın bir şubesini daha hizmete açıyor. Zübeyde Hanım Mahallesi Aşık Veysel Kültür Merkezi’nde bir şube daha açılacağını belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Velilerimizden gelen yoğun talep bizleri memnun ediyor. Daha çok öğrencimize ulaşmak ve onları hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak adına eğitim öğretim dönemimizin başında 7. Şubemizi de hizmete açacağız. Gençlerimizin aldığı başarılar bizleri gururlandırıyor. İlk 50 bine giren 314 öğrencimizi ve onları canla başla sınava hazırlayan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Her şey gençlerimizin geleceği için” diye konuştu.