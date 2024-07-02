Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih telaşına giren öğrencilerin yardımına Sultangazi Belediyesi koşuyor. Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), öğrencilere yol göstermek ve süreci doğru yönetmek adına uzman eğitmen kadrosuyla birlikte şehrin belirli noktalarında ücretsiz tercih danışmanlık hizmeti sunuyor.

Gençleri lise ve üniversite sınavlarına ücretsiz olarak hazırlayan Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), öğrencileri sınav sonrasında da yalnız bırakmıyor. Liselere Geçiş Sınavı’nın ardından öğrenciler yol göstermek için ücretsiz tercih danışmanlık hizmeti sunuluyor. SEDA öğretmenleri, öğrencileri puanları ve ilgi alanları doğrultusunda kendileri için en uygun olabilecek seçeneklere yönlendiriyor. Sürece aileler de katılarak en sağlıklı kararın verilmesine yardımcı olunuyor.

"Bir dershaneden daha fazlası"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Gençlerimizi lise ve üniversite sınavlarına ücretsiz olarak hazırlayan SEDA’mızın kıymetli öğretmenlerine öncelikle bu zorlu süreci başarılı bir şekilde yürüttüklerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Kişiye özel başarı programlarının yanı sıra, gençlerimize yaklaşımları da başarıyı getiriyor. Hep söylüyoruz, SEDA bir dershaneden daha fazlası diye Şimdi de en önemli süreçlerden bir tanesindeyiz. Sınavda başarılı olmak kadar, çocuklarımızı doğru yönlendirmek de çok önemli Deneyimli kadromuz, Merkez Cami önünde kurulan tercih danışma merkezi ve tüm SEDA şubelerimizde gençlerimize ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti veriyor. Gençlerimizi tercih noktalarımıza bekliyoruz” diye konuştu.