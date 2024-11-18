Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği Engelsiz Saatler ile aileler, çocuklarını güvenle Engelliler Merkezi’ne bırakarak dışarda kendi işlerini halledebiliyor. Çocuklar ise bu süreç zarfında rengarenk etkinliklerle keyifli zaman geçiriyor.

Engelli bireylerin sosyal hayatta daha güçlü var olmaları için çalışmalarını sürdüren Sultangazi Belediyesi, Sezai Karakoç Gençlik, Spor ve Engelliler Merkezi ile özel bireylere bir çok imkan sunmaya devam ediyor. Özel bireylerin sosyal hayata karışmalarını amaçlayan Engelliler Merkezi, aynı zamanda ailelere de büyük kolaylık sağlıyor. Engelsiz Saatler projesi ile aileler 10.00 - 17.00 aralığında özel bireyleri merkeze bırakarak kendine zaman ayırabiliyor.

Atölye eğitimleri dolu dolu

Eğitmenler, özel bireylere anne şefkati ile yaklaşarak dolu dolu zaman geçirmelerini sağlıyor. Mutfak atölyesinden seramiğe, geleneksel sanatlardan resme, halı kilim dokumadan ebruya, tıraş ve berber eğitimine farklı atölye çalışmalarıyla keyifli vakit geçiren özel bireyler arkadaşlarıyla vakit geçirerek sosyalleşme fırsatı da buluyor. Ayrıca özel bireyler randevu alarak ücretsiz olarak tıraş ve berber hizmetinden de yararlanabiliyor.

Ergoterapi ve danışmanlık hizmeti

Merkezde eğlenceli zaman geçirmenin yanı sıra özel bireylerin daha kaliteli bir hayat sürmeleri ve fiziksel becerilerini daha artırmalarını sağlamak için ergoterapi veriliyor. Ayrıca Aile Danışmanlık Hizmeti ile aileler ve özel bireylerin daha sağlıklı bir iletişim kurmalarına da katkıda bulunuluyor.

“Anne ilgisi ve şefkatiyle"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezimiz ile gençler için birçok ihtiyacı tek bir çatı altında bulunduruyoruz. Ama bu tesisimizin en önemli özelliği içinde barındırdığı Engelliler Merkezi. Engelsiz saat projemiz ile de ailelerimizin çocuklarını bize bırakarak kendilerine vakit ayırmasına, varsa işlerini halletmelerine imkan sağlıyoruz. Sadece çocuklar değil, her yaş grubundan özel bireylere yönelik atölyelerimiz yer alıyor. Engelliler Merkezimizde çok özel bir işe imza atıyoruz. Atölye çalışmalarıyla onların eğlenirken öğrenmesini sağlıyoruz. Ergoterapi ile özel bireylerimize terapi veriyoruz. Bizler burada bir anne nasıl özenle evladına bakıyorsa o özen ve hassasiyetle evlatlarımıza bakıyoruz. Onlar için düzenlediğimiz geziler ile farklı yerlerini keşfetmelerini sağlıyoruz. Özel bireylerin sosyal hayata daha fazla dahil olabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.