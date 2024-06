Sultangazi’de 12 yaşındaki çocuk çay demlemek isterken mutfakta çıkan yangın, bir anda perdelerin tutuşması ile büyüyerek tüm daireyi sardı. Durumu fark edip itfaiyeyi arayan küçük çocuk olaydan yara almadan kurtulurken, büyüyen alevler yan binanın çatısına da sıçrayarak zarar verdi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay saat dün 18.00 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanı çatı katındaki evde yalnız bulunan ve çay demlemek için ocağı yakan 12 yaşındaki Y.Y., bir süre sonra mutfağa döndüğünde perdelerin tutuştuğunu gördü. Panik halinde evden kaçarak dışarıya çıkan küçük çocuk, bir yandan da 112 ’yi arayarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise her iki binanın çatısını saran alevleri söndürebilmek için büyük mücadele gösterdi. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından alevler tamamen söndürülürken, yangının çıktığı daire kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı yan binanın çatısı ise büyük çapta zarar gördü.

"Çocuk itfaiyeye haber veriyor"

Yaşanan olayı anlatan Doğal Genç isimli vatandaş, "Mahallemizde bir yangın çıktı. Yangının sebeplerinden bir tanesi 12 yaşındaki bir çocuk evde çay demlemeye çalışıyor. Çay demlemeye çalışırken içeriye geçiyor. Bu sefer evin perdelerinin ocağa gelmesiyle beraber alev aldığını görüyor. Evden koşarak dışarı çıkıyor ve itfaiyeye haber veriyor. Allah’a şükür bir can kaybımız yok. Bir sıkıntı da yok şu anlık. İtfaiyeciler de zaten zamanına geldi. Yangın kendi çatısını yakmakla beraber çıkan rüzgarla birlikte yan çatıya doğru sıçrıyor. Şu an sıkıntı yok can sağlığına da zarar gelmedi" dedi.

Mahalle muhtarı Ali Erzen ise, "Bir kardeşimiz çatı katında otururken kendine çay demlemek istemiş. O arada demliği unutmuş ocakta. Unuttuğu takdirde demlik yanmış. Bu arada perdeler tutuşmuş. Çocuk 12 yaşında ama akıllı çocuk hemen 112’yi itfaiyeyi aramış. Allah razı olsun. Çatılarda yanma var yan komşunun çatısına da sıçradı. Yalnız vatandaşlardan tek ricam var. Şu köşe başlarına araçları bırakmamaları ya da araçlarına telefon numarası bırakmalarını rica ediyorum. Bu ev onların olabilir, o çocuklar onların olabilir, bu yaşlılar, engelliler, onların olabilir. Mahallemize ve vatandaşımıza geçmiş olsun diyorum" dedi.

"Büyük bir felaket önlendi"

Çetin Doğan isimli vatandaş ise "Saat 17.40 sularıydı. Balkonda duruyordum. Bir baktım alevler yükselmeye başladı arka taraftan. Hemen aşağı indim. O olayı yaşayan çocuk da korkmuş çocuk aşağıya inmiş. Biz de komşularla birlikte hemen binanın içine girdik. Binada bulunan diğer çocukları tahliye ettik kapılara vurarak. İtfaiye ekiplerimiz olsun, kolluk kuvvetlerimiz olsun 5 dakika içinde burada oldu. Ama tek bir ricamız var komşularımızdan köşe başlarına lütfen araç bırakmasınlar. Bugün bizim başımıza gelen olay, yarın onların da başına gelebilir. Kolluk kuvvetlerimize de, itfaiyemize de teşekkür ediyoruz. Büyük bir felaket önlediler. Herkesten de Allah razı olsun" dedi.