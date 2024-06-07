Sultangazi’de çiğköftecide çalışan arkadaşını ziyaret eden 17 yaşındaki sosyal medya fenomeni genç, kalabalık bir grup tarafından feci şekilde darp edildi. Burnu kırılan kırıklar oluşan genç hastanelik olurken, aile ise saldırganlardan şikayetçi oldu. Öte yandan-Gencin darp edildiği anların “hak eden hakkını yaşar aslan abilerim” ifadeleriyle paylaşıldığı ortaya çıktı.

İddiaya göre, Sultangazi’de yaşayan 17 yaşındaki Habil Y., 1 yıl önce arkadaşını çalıştığı çiğköfteciye ziyarete gitti. Müzikle ilgilenen ve sosyal medyada tanınan 17 yaşındaki Habil Y.’yi göreh şüpheliler, "fenomensin seni tanıyoruz burada ne işin var" diyerek silahla tehdit etti. Gencin koluna giren şahıslar silah göstererek "seni ormana gezmeye götürelim" deyince durumdan şüphelenen genç, "size kahve ikram edeyim" diyerek kafeye davet etti. Bunun üzerine taraflar kafeye gitti. Şahısların oturduğu sırada bir bahaneyle tuvalete giden Habil Y. kendisini lavaboya giderek polise ekiplerine aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları silahları ile birlikte yakaladı.

Sosyal medya fenomeni genci feci şekilde darp ettiler

1 Haziran’da tekrar arkadaşının yanına çiğköfteciye giden Habil Y.’yi gören husumetlisi, arkadaşlarına haber verdi. Dükkana gelen taraflar arasında önce tartışma ardından kavga çıktı. Burada 17 yaşındaki Habil Y. feci şekilde darbedildi. Kalabalık grubun arasında kalan genç yaralandı. Burnu kırılan ve yüzünden de yaralanan Habil Y. ambulansla hastaneye kaldırılırken, şahıslar ise olay yerinden kaçtı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Habil Y. evine gönderilirken ailesi ise saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri ise kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Gencin darp edildiği anları “hak eden hakkını yaşar aslan abilerim” ifadeleriyle paylaşmışlar

Öte yandan gencin darp edildiği anların sosyal medyada paylaşıldığı ortaya çıktı. Görüntülerde “hak eden hakkını yaşar aslan abilerim” ifadelerinin yer aldığı görülüyor.