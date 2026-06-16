Konuşmasında Bursaspor’un yeniden Türk futbolunda hak ettiği başarılara ulaşmasını temenni eden Aydın, LGS’ye giren öğrencileri tebrik ederek, hafta sonu YKS’ye girecek öğrencilere de başarı dileklerinde bulundu. Aydın, Babalar Günü dolayısıyla tüm babaların ve baba adaylarının gününü kutlarken, A Milli Futbol Takımı’na da Dünya Kupası’nda başarılar diledi.

Mecliste gündeme gelen “61 oyla seçilme” tartışmasına da değinen Aydın, Türkiye’de yapılan referandumla Cumhurbaşkanı’nın doğrudan halk tarafından seçilmesi kararının alındığını hatırlattı. Aydın, geçmişte Cumhurbaşkanı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri tarafından seçildiğini belirterek, “Bugün 61 kişinin oyuyla seçilmiş olmayı eleştirenlerin, geçmişte birkaç yüz milletvekilinin oyuyla Cumhurbaşkanı seçilen sistemi savunmuş olmaları dikkat çekicidir. Bu nedenle yapılan eleştirilerin kendi içinde tutarlı olmadığını düşünüyoruz” dedi.

Billboard eleştirilerine de yanıt veren Aydın, yapılan düzenleme ve indirimlerle ilgili vatandaşların bilgilendirildiğini söyledi. Bunun kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik bir çalışma olduğunu ifade eden Aydın, geçmiş dönemde şehir genelinde yer alan “Gülümseyin Bursa’dasınız” sloganlı billboardları hatırlattı.

Aydın, o dönem kullanılan billboardlara herhangi bir eleştiri getirilmediğini belirterek, “O billboardların Bursa’ya ne gibi bir fayda sağladığı sorusuna bugüne kadar net bir cevap verilmiş değildir. Buna karşılık bugün yapılan çalışmalar, doğrudan vatandaşların bilgilendirilmesine yöneliktir” ifadelerini kullandı.

Eleştirilerin aynı ölçü ve hassasiyetle yapılması gerektiğini vurgulayan Aydın, alınacak kararların Bursa, Türkiye ve millet için hayırlı olması temennisinde bulundu.