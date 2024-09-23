Sultangazi Belediyesi’nin bu yıl 4.’sünü düzenlediği 3X3 Sokak Basketbolu Turnuvası büyük bir rekabete ve heyecana ev sahipliği yaptı. Toplamda 220 sporcunun katıldığı turnuvada 15-29 yaş arası genç basketbolcular yeteneklerini sergiledi.

Sultangazi Belediyesi, ilçede basketbol sevdalısı gençleri bir araya getiren 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası’na ev sahipliği yaptı. Bu yıl 4.’sü düzenlenen Geleneksel 3X3 Sokak Basketbolu Turnuvası’nda 2 farklı kategoride 55 takım halinde 220 sporcu yerini aldı. Sabah saat 10.00 ve 11.00’da yapılan kura çekiminin ardından takımlar belirlendi. Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı’nda gerçekleşen turnuvanın açılışına Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Açılış programı kapsamında genç sporcular akrobatik hareketlerle basketboldaki yeteneklerini sergiledi. Gerçekleştirilen şovun ardından Başkan Dursun, hava atışıyla turnuvanın açılışını yaptı. Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği turnuvada 15-17 yaş kategorisinde 1. Efe Gold, 2. İTÜ, 3. Uçabilen Şutörler oldu. Büyükler kategorisinde ise 1. Daba Daba, 2. Pamukkale Basketbol, 3. Antikalar oldu. Turnuvada dereceye girenlerin belli olmasının ardından Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun sporcuların ödüllerini takdim etti. Başkan Dursun, genç sporcuları tebrik ederek onlarla sohbet etti.

“2 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var”

Sultangazi’nin lisanslı sporcu sayısında Türkiye’nin öncü spor kulüplerinden biri olduğunu dile getiren Başkan Dursun, “Bugün 3X3 turnuvamızın startını veriyoruz. Bu turnuvayı uzun yıllardır yapıyoruz. Basketbola gönül vermiş sporcuları her yıl burada misafir ediyoruz. Turnuvamızın finalini akşam yapacağız. Sportif faaliyetler bir şehir için önemlidir. Gençlerimizin sporla iç içe bir hayatı olmasını istiyoruz. Özellikle kadın ve gençleri daha korunaklı alanlarda tutmak istiyoruz. Sportif faaliyetlerde çok güçlü bir ilçeyiz. Sultangazi, lisanslı sporcu sayısında Türkiye’nin öncü spor kulüplerinden biri. 23 branşta spor yapıyoruz. 2 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var. Sporda bugüne kadar 40 bin kişiye güçlü bir eğitim verdik. Her müsabaka sonucunda asıl olan kardeşliği büyütebilmek. Biz şehri kültürel ve sosyal alanlarını güçlendirerek yönetmeye gayret ediyoruz. Turnuvaya katılan bütün takımlara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Abdurrahman başkanımız gayet güzel bir organizasyon yapmış”

Turnuvada yarışacak olan oyuncu Mert Karabağ ise, “Bugün belediyemizin düzenlediği turnuvamız var. Abdurrahman başkanımız gayet güzel bir organizasyon yapmış, teşekkür ediyoruz. İddialıyız umarım hak eden kazanır. Ekipmanlar sahalar oynamamız için çok uygun” diye konuştu.

“Kazanacağımızı düşünüyoruz”

Turnuvayı kazanacaklarını belirten Erhan Bayrak ise, “Organizasyonu internetten görüp geldik. Ödül için oynayacağız. Gençler oynadıktan sonra biz oynayacağız. İddialıyız, kazanacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.