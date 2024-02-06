Sultangazi’de iki çocuk seyir halindeki kamyonetin kasasında tutunarak dakikalarca tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Çocuklar kendilerine görüntüleyen sürücüye de selam verirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay önceki gün Cebeci mahallesi S Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre seyir halindeki kamyonetin peşinden koşan iki çocuk kamyonetin kasasında tutunarak dakikalarca tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Canlarını tehlikeye atarak yolculuk yapan çocukların görüntüsü başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. O anları kayda alan sürücü bir yandan da "Çocukların tehlikeli oyunu" diyerek tepki gösterdi. Zaman zaman tutundukları yerden inerek kamyonetin peşinden koşan çocuk ve arkadaşı kendilerini görüntüleyen sürücüye selam verdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.