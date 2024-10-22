Sultangazi Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu. Futbol sahasında bu kez kadınlar kıyasıya mücadelede etti.

Sultangazi Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile “Erken tanı hayat kurtarır” sloganıyla rengarenk bir etkinlik düzenledi. Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda düzenlenen etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un eşi Tuba Dursun, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, İlçe Sağlık Müdürü Mihriban Aksoy, kadın meclis üyeleri, kadın muhtarlar ile Sultangazili kadınlar katıldı. Yürüyüş ile başlayan etkinlik futbol sahasına taşındı. Pembe formalarını giyen kadınlar takımlarının birinci olması için kıyasıya yarıştı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

En önemli şey sağlık

Meme kanserinin dünyada en yaygın kanser türleri arasında olduğuna dikkat çeken Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; “Toplumumuzun temel taşı olan kadınlarımızın bu konuda çok dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizmek için İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile beraber güzel bir farkındalık etkinliği düzenledik. Kadınlarımız bizler için çok kıymetli. Dokundukları her şeyi güzelleştiren kadınlarımızın sağlığı her şeyden kıymetli. Bu yüzden lütfen doktor kontrollerinizi aksatmayın ve düzenli aralıklarla muayene olmayı ihmal etmeyin. Unutmayalım, erken teşhis hayat kurtarır” diye konuştu.