Sultangazi Belediyesi’nin çocuklara yönelik projeleri kapsamında kreş hizmeti veren Ana Kucağı’nda minikler yıl sonu gösterisi heyecanı yaşandı. Öğrenciler birbirinden keyifli gösterilerini sunarken, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da öğrencilerin coşkusuna ortak oldu.

Sultangazi Belediyesi, Ana Kucağı kreşiyle kendini ifade edebilen, özgüvenli, motor becerileri gelişmiş çocukların yetişmesine katkıda bulunuyor. İlçede ikamet eden çalışan annelerin yükünü alan Ana Kucağı, verdiği nitelikli eğitimle de velilerin beğenisini topluyor. Kısa süre içerisinde velilerin büyük ilgisiyle karşılaşan Ana Kucağı’nda bu kez yıl sonu coşkusu yaşandı. Programa Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Ana Kucağı eğitmenleri, öğrencileri ve velileri katıldı. Birbirinden güzel kostüm ve elbiselerle ailelerinin karşısına çıkan miniklerin gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

“Velilerimizin ve çocuklarımızın mutluluğunu gözlerinde görebiliyorum”

Ana Kucaklarının sayısını artıracaklarını belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “ Bir işi yapıyorsak eğer çok güçlü yapmalıyız, bizden hizmet alan komşularımız da çok memnun kalmalı. İşte Ana Kucağı tam böyle bir proje oldu. Bugün buradaki velilerimizin ve çocuklarımızın mutluluğunu gözlerinde görebiliyorum. Eğitim bizim için olmazsa olmaz. Okul öncesi eğitim veren Ana Kucaklarımızın sayısını vatandaşlarımızın talebi üzerine artırdık. Yeni dönemde Cebeci’de eğitim verecek Ana Kucağımızda da 200 miniğimizi ağırlayacağız. Üçüncü Ana Kucağımızı da Esentepe de planlıyoruz. İnşallah kısa zamanda ilçemize kazandıracağız. Çok daha fazla çalışan annemizin yükünü alacağız” diye konuştu.

Okul öncesinden üniversiteye

Belediyenin çocuklar için bir çok hizmeti olduğunu belirten Başkan Dursun, “ 5-8 yaş aralığındaki özel kabiliyetli çocuklarımızı, akademik kadromuzun yaptığı sınavlar neticesinde Kaşif Çocuk’a kabul ediyoruz. Onlara yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirebilecekleri çok özel bir eğitim veriyoruz. Bilim Merkezimizde geleceğin sanatçı ve bilim adamlarını yetiştiriyoruz. SEDA’mızda geçlerimizi lise ve üniversite sınavlarına ücretsiz olarak hazırlıyoruz. Üniversiteye giden öğrencilerimizi de yalnız bırakmıyor, onların yol ücretini belediye olarak biz karşılıyoruz. Yani eğitime desteğimizi hiç bitirmiyoruz” ifadelerini kullandı.