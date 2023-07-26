Sultangazi’de otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 11.00 sıralarında Cebeci Mahallesi ile Kuzey Marmara Otoyolu arasında bulunan otluk alanda çıktı. Çevrede oturan vatandaşların araziden yükselen dumanları fark edince ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri teller ile çevrili olan alana araçların girememesi nedeni ile farklı noktalardan uzatılan hortumlarla yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler çevrede bulunan işyerlerine ve arazinin yanından geçen Kuzey Marmara otoyoluna ulaşmadan söndürüldü. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından tekrar yanması ihtimaline karşı ise bölgede soğutma çalışması başlatılırken arazide yangına neden olabilecek şişe ve kırık cam parçalarının bulunması da dikkat çekti.