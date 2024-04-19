Sultangazi Belediyesi, ilçenin ilk ve tek olma özelliğini taşıyan çocuk kütüphanesinde minik ziyaretçiler için birbirinden renkli etkinlikler düzenliyor. Çocuklar ders çalışma ve kitap okumanın yanı sıra origamiden santranca birçok aktiviteye katılma fırsatı buluyor.

Çocukların kitapla iç içe olması, okuma alışkanlığı kazanması ve sosyalleşmeleri amacıyla hayata geçirilen ilçenin ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Sultangazi Belediyesi Çocuk Kütüphanesi, miniklerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Şehit Ferdi Yurduseven Gençlik Merkezi’nde yer alan Sultangazi Belediyesi Çocuk Kütüphanesi, hem çocukların hem de ebeveynlerin beğenisini topluyor. Kütüphanede her gün 6-11 yaş aralığındaki çocukların okuldaki ödevlerine yardımcı olmak için ev ödevi saati düzenlenirken, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için de sessiz saat etkinliği yapılıyor. Çocuk Kütüphanesi’nde haftanın 7 günü minik ziyaretçilerin motor becerilerini geliştirebileceği, eğlenirken öğreneceği rengarenk etkinlikler düzenleniyor. Mandala, drama, fen bilimleri ve satranç atölyesinin yanı sıra posterim, origami tasarımı ile minikler keyifli zaman geçiriyor.

“Çocuklarımız her şeyimiz”

Çocukların yeteneklerini fark edecekleri alanlar açılması gerektiğini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Geleceğimizi güvence altına almak istiyorsak çocuklarımızın kendilerini tanıyabileceklerine ve yeteneklerini fark edebilmelerine yardımcı olacak alanlar açmalıyız. Sultangazi Belediyesi olarak okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak ve yaşıtlarıyla daha çok vakit geçirmeleri amacıyla ilçemizin ilk çocuk kütüphanesini hayata geçirmiştik. Kısa sürede ebeveynlerin ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştık. Onları sıkmadan, bunaltmadan eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam sağladık” dedi.