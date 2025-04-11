Kocaeli İzmit Belediyesi, Aydili Sanat Derneği bünyesinde faaliyet gösteren İsmail Menekşe Resim Atölyesi katılımcılarının eserlerinden oluşan ‘Suluboyanın Sihirli Dünyası’ karma sergisine ev sahipliği yapacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, kente sanatı taşıyan etkinliklerine bir yenisi daha ekliyor. Aydili Sanat Derneği bünyesinde faaliyet gösteren İsmail Menekşe Resim Atölyesi katılımcılarının eserlerinden oluşan “Suluboyanın Sihirli Dünyası” adlı karma sergi, 14 Nisan Pazartesi günü saat 17.00’de Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak.

90 ESER YER ALIYOR

İzmit Belediyesinin destekleriyle açılacak olan sergi, farklı yaş ve meslek gruplarından 14 katılımcının yaklaşık bir yıllık atölye süreci sonunda ortaya koyduğu 90 eseri içeriyor. Suluboya deformasyon tekniği ve karma tekniklerin kullanıldığı çalışmalar, teknik çeşitlilik ve bireysel yaklaşımların zenginliğiyle dikkat çekiyor.

25 NİSAN’A KADAR ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK

Atölye yürütücüsü İsmail Menekşe rehberliğinde yürütülen süreçte katılımcılar, hem teknik becerilerini geliştirme hem de yaratıcı ifade biçimlerini keşfetme imkânı buldu. Sergide yer alan eserler, suluboya tekniğinin özgün anlatım olanaklarını farklı bakış açılarıyla yorumlarken, sanatçı adaylarının kişisel gelişimlerine de ayna tutuyor. "Suluboyanın Sihirli Dünyası" adlı sergi, 25 Nisan 2025 Cuma gününe kadar Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.