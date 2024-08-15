Ünlü şair, yazar, araştırmacı ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin müzelerini ziyaret ederek belediye yöneticileriyle bilgi paylaşımında bulundu. Bursa'nın, 8500 yıl öncesine tarihlenen Arkeopark'tan 2300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneklerine kadar birçok tarihi eseri barındıran açık hava müzesi niteliğinde bir şehir olduğunu vurgulayan Akın, müzecilik alanındaki tecrübelerini paylaşmak üzere Bursa'da bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, geçmişin hikayelerini günümüze taşıyan yeni müzecilik anlayışıyla dikkat çekiyor. Sunay Akın, Bursa Kent Müzesi, Karagöz Müzesi ve Zindankapı Güncel Sanat Galerisi’ni gezerek müze yöneticileriyle sergileme ve tasarım konularında fikir alışverişinde bulundu. Akın, Bursa’yı çok sevdiğini ve müzecilik alanında önemli çalışmalar yapıldığını belirtti. Ayrıca, “Bursa'da daha ne yapabiliriz? Daha farklı kültür etkinlikleri ve müze alanları nasıl açabiliriz?” soruları üzerinde durdu. Akın, bu davetten büyük mutluluk duyduğunu ve Bursa'daki müzecilik çalışmalarının gelecekte daha da güzel olacağını umduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkan Vekili Güney Özkılınç, Sunay Akın’ın ziyaretinin verimli geçtiğini belirterek, “Sunay Akın'ın katkılarıyla ufkumuz genişledi. Müzelerimizde bu sürprizleri ve hikayeleri anlatabilirsek Bursalılar da bundan keyif alacaktır,” dedi.